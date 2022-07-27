Клишас: для отмены моратория на смертную казнь придется принять новую Конституцию
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступил против отмены моратория на смертную казнь. Он отметил, что сделать это в условиях существующей Конституции невозможно, сообщает газета «Известия».
«Я являюсь противником возвращения смертной казни. <…> Я хочу отдельно отметить, что к нашей правовой системе [выносимые в Донецкой и Луганской народных республиках приговоры о смертной казни наемников] не имеют отношение. Это происходит в суверенных государствах, наш конституционно-правовой режим не распространяется на другие государства», — заявил Клишас в ходе пресс-конференции.
Ранее о снятии моратория на смертную казнь высказался председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Он подчеркнул, что вернуть эту меру наказания можно будет только при условии принятия новой Конституции. «Иным путем — ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции — это сделать невозможно», — сказал Зорькин. Глава КС добавил, что отмена моратория на смертную казнь стала бы «очень плохим сигналом обществу».
Россия присоединилась к Европейской конвенции по правам человека в 1996 году. В 1997 г. Россия подписала (но так и не ратифицировала) протокол № 6 к конвенции, который подразумевает отмену смертных приговоров в мирное время. В 1999 г. Конституционный суд утвердил мораторий на смертную казнь, его продлили в 2009 г. При этом в УК РФ понятие смертной казни осталось.
Однако с 16 марта этого года Россия перестала быть членом Совета Европы, а с 16 сентября она перестанет быть стороной Европейской конвенции по правам человека. В связи с этим зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в России больше нет ограничений для возвращения смертной казни. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Кремля по вопросу о снятии в России моратория на смертную казнь не поменялась.
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