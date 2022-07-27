Клишас: для отмены моратория на смертную казнь придется принять новую Конституцию

Однако с 16 марта этого года Россия перестала быть членом Совета Европы, а с 16 сентября она перестанет быть стороной Европейской конвенции по правам человека. В связи с этим зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в России больше нет ограничений для возвращения смертной казни. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Кремля по вопросу о снятии в России моратория на смертную казнь не поменялась.