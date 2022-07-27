Делегация Израиля прибудет в Москву для обсуждения ситуации с агентством «Сохнут»
Израильская делегация вечером 27 июля вылетит в Москву, чтобы обсудить с российскими властями ситуацию вокруг работы агентства «Сохнут». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Израиля Яира Лапида.
«В координации с властями России израильская делегация сегодня вечером отправится в Москву и проведет встречи с соответствующими сторонами в российской системе», — отмечается в сообщении.
Ранее московское управление Минюста обратилось в Басманный суд с просьбой ликвидировать агентство «Сохнут». Отмечалось, что у ведомства есть претензии к организации из-за нарушения российского законодательства. На следующий день Лапид заявил, что власти Израиля отправят в Россию делегацию для решения возникшей проблемы. Премьер-министр пояснил, что страна придает большое значение работе «Сохнута».
Позже появилась информация, что российские власти хотят ликвидировать агентство, поскольку оно организует «утечку мозгов» из страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг это сообщение. По его словам, ситуация с «Сохнутом» связана с соблюдением российских законов. Он уточнил, что эту проблему не стоит политизировать.
Лапид в свою очередь пригрозил Москве последствиями в случае ликвидации агентства. Он заявил, что это событие серьезно повлияет на отношения Израиля и России. На следующий день газета Israel Hayome сообщила, что премьер-министр Израиля поручил МИД страны разработать ряд политических мер в отношении Москвы. В частности, речь идет о возможном присоединении Израиля к западным санкциям против России.
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