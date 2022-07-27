Делегация Израиля прибудет в Москву для обсуждения ситуации с агентством «Сохнут»

Лапид в свою очередь пригрозил Москве последствиями в случае ликвидации агентства. Он заявил, что это событие серьезно повлияет на отношения Израиля и России. На следующий день газета Israel Hayome сообщила, что премьер-министр Израиля поручил МИД страны разработать ряд политических мер в отношении Москвы. В частности, речь идет о возможном присоединении Израиля к западным санкциям против России.