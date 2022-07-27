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Делегация Израиля прибудет в Москву для обсуждения ситуации с агентством «Сохнут»

Ведомости

Израильская делегация вечером 27 июля вылетит в Москву, чтобы обсудить с российскими властями ситуацию вокруг работы агентства «Сохнут». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Израиля Яира Лапида.

«В координации с властями России израильская делегация сегодня вечером отправится в Москву и проведет встречи с соответствующими сторонами в российской системе», — отмечается в сообщении. 

Ранее московское управление Минюста обратилось в Басманный суд с просьбой ликвидировать агентство «Сохнут». Отмечалось, что у ведомства есть претензии к организации из-за нарушения российского законодательства. На следующий день Лапид заявил, что власти Израиля отправят в Россию делегацию для решения возникшей проблемы. Премьер-министр пояснил, что страна придает большое значение работе «Сохнута».

Позже появилась информация, что российские власти хотят ликвидировать агентство, поскольку оно организует «утечку мозгов» из страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг это сообщение. По его словам, ситуация с «Сохнутом» связана с соблюдением российских законов. Он уточнил, что эту проблему не стоит политизировать. 

Лапид в свою очередь пригрозил Москве последствиями в случае ликвидации агентства. Он заявил, что это событие серьезно повлияет на отношения Израиля и России. На следующий день газета Israel Hayome сообщила, что премьер-министр Израиля поручил МИД страны разработать ряд политических мер в отношении Москвы. В частности, речь идет о возможном присоединении Израиля к западным санкциям против России.

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Ранее по теме: Песков заявил о вопросах к агентству «Сохнут» с точки зрения российских законов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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