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Песков: ситуация с агентством «Сохнут» не связана с «утечкой мозгов»

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Минюста ликвидировать агентство «Сохнут». По его словам, возникшая ситуация никак не связана с «утечкой мозгов».

«Нет, это не связано с "утечкой мозгов", это связано с соблюдением российского законодательства», — ответил Песков на вопрос журналистов о причинах ликвидации организации (цитата по ТАСС). Также пресс-секретарь посоветовал представителям СМИ обратиться с этим вопросом к Минюсту.

Ранее о том, что «Сохнут» заподозрили в организации «утечки мозгов», рассказал израильский телеканал Reshet 13. В распоряжении СМИ оказалось письмо, «направленное российскими властями в Израиль». В документе отмечалось, что агентство в первую очередь организует репатриацию россиян, которые занимаются бизнесом и наукой.

21 июля в пресс-службе Басманного суда сообщили об обращении Минюста с просьбой остановить деятельность еврейского агентства «Сохнут». Слушание по делу назначено на 28 июля. Отмечалось, что действия Минюста связаны с нарушением организацией российского законодательства.

После этого премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что власти страны будут дипломатическим путем добиваться продолжения работы «Сохнут» на территории России. Для этого Израиль даже направит в Россию специальную делегацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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