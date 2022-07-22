Песков: ситуация с агентством «Сохнут» не связана с «утечкой мозгов»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Минюста ликвидировать агентство «Сохнут». По его словам, возникшая ситуация никак не связана с «утечкой мозгов».
«Нет, это не связано с "утечкой мозгов", это связано с соблюдением российского законодательства», — ответил Песков на вопрос журналистов о причинах ликвидации организации (цитата по ТАСС). Также пресс-секретарь посоветовал представителям СМИ обратиться с этим вопросом к Минюсту.
Ранее о том, что «Сохнут» заподозрили в организации «утечки мозгов», рассказал израильский телеканал Reshet 13. В распоряжении СМИ оказалось письмо, «направленное российскими властями в Израиль». В документе отмечалось, что агентство в первую очередь организует репатриацию россиян, которые занимаются бизнесом и наукой.
21 июля в пресс-службе Басманного суда сообщили об обращении Минюста с просьбой остановить деятельность еврейского агентства «Сохнут». Слушание по делу назначено на 28 июля. Отмечалось, что действия Минюста связаны с нарушением организацией российского законодательства.
После этого премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что власти страны будут дипломатическим путем добиваться продолжения работы «Сохнут» на территории России. Для этого Израиль даже направит в Россию специальную делегацию.
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