Песков: ситуация с агентством «Сохнут» не связана с «утечкой мозгов»

«Нет, это не связано с "утечкой мозгов", это связано с соблюдением российского законодательства», — ответил Песков на вопрос журналистов о причинах ликвидации организации (цитата по ТАСС). Также пресс-секретарь посоветовал представителям СМИ обратиться с этим вопросом к Минюсту.