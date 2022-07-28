Путин назначил Горемыкина начальником Главного военно-политического управления ВС РФ
Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем министра обороны – начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил России. Соответствующий документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.
«Назначить генерал-полковника Горемыкина Виктора Петровича заместителем министра обороны Российской Федерации – начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.
Горемыкин с 2009 г. занимал пост начальника Главного управления кадров Минобороны России. Он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Мужества и Дружбы. Также Горемыкину присвоили почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».
Главное военно-политическое управление ВС России с ноября 2021 г. возглавлял генерал-полковник Геннадий Жидко.
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