Путин назначил Горемыкина начальником Главного военно-политического управления ВС РФ

Горемыкин с 2009 г. занимал пост начальника Главного управления кадров Минобороны России. Он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Александра Невского, Мужества и Дружбы. Также Горемыкину присвоили почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».