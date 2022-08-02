Украина обвинила Германию в блокировании выделения макрофинансовой помощи
ФРГ блокирует выделение Украине финансовой помощи от Евросоюза, заявил на брифинге замглавы офиса президента страны Игорь Жовква.
«Украина получила миллиард евро из девяти миллиардов макрофинансовой помощи, принятой решением стран ЕС. Ожидаем получения еще восьми миллиардов евро. К сожалению, некоторые страны ЕС, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса», - отметил Жовка (цитата по «РИА Новости»).
18 мая Еврокомиссия сообщила о подготовке экстренной программы макрофинансового кредитования Украины на сумму 9 млрд евро под гарантии ЕС до конца 2022 г. Пакет в 1 млрд евро, который Украина получила накануне, стал первым траншем по этой программе.
7 июля Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что бюджетное подразделение Еврокомиссии заблокировало кредит для Украины в размере 1,5 млрд евро из пакета на 9 млрд евро из-за опасений по поводу ее финансовой надежности. 10 июля Corriere della Sera сообщила, что власти Германии более месяца блокируют принятие ЕС пакета помощи Украине на 9 млрд евро. Это, по данным издания, могло стать причиной ухода Андрея Мельника с должности посла Украины в ФРГ.
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