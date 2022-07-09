Зеленский уволил послов Украины в Германии, Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должностей послов страны в Германии, Венгрии, Норвегии, Индии и Чехии. Соответствующие документы опубликованы на сайте офиса украинского президента.
Первым появился указ об отставке посла Украины в Германии Андрея Мельника. «Уволить Мельника Андрея Ярославича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия», — говорится в указе.
Помимо Мельника со своих должностей уходят послы Украины Любовь Непоп (Венгрия), Вячеслав Ячук (Норвегия), Евгений Перебейнис (Чехия). Свой пост покидает также посол Украины в Индии Игорь Полиха. Дипломат по совместительству был послов в Непал, Бангладеш и на Мальдивах.
В начале июля издание Bild сообщило, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник будет отозван в Киев. По информации собеседников газеты, он может занять должность замглавы украинского МИДа.
«Это предложение было сделано министерством украинскому президенту. Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу», — сообщил собеседник издания. По его словам, Мельник может переехать из Берлина в Киев до наступления осени. Дипломат был назначен послом Украины в Германии в 2014 г.