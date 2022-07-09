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Зеленский уволил послов Украины в Германии, Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должностей послов страны в Германии, Венгрии, Норвегии, Индии и Чехии. Соответствующие документы опубликованы на сайте офиса украинского президента.

Первым появился указ об отставке посла Украины в Германии Андрея Мельника. «Уволить Мельника Андрея Ярославича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия», — говорится в указе. 

Помимо Мельника со своих должностей уходят послы Украины Любовь Непоп (Венгрия), Вячеслав Ячук (Норвегия), Евгений Перебейнис (Чехия). Свой пост покидает также посол Украины в Индии Игорь Полиха. Дипломат по совместительству был послов в Непал, Бангладеш и на Мальдивах.

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В начале июля издание Bild сообщило, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник будет отозван в Киев. По информации собеседников газеты, он может занять должность замглавы украинского МИДа. 

«Это предложение было сделано министерством украинскому президенту. Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу», — сообщил собеседник издания. По его словам, Мельник может переехать из Берлина в Киев до наступления осени. Дипломат был назначен послом Украины в Германии в 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных