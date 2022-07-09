Зеленский уволил послов Украины в Германии, Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии

«Это предложение было сделано министерством украинскому президенту. Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу», — сообщил собеседник издания. По его словам, Мельник может переехать из Берлина в Киев до наступления осени. Дипломат был назначен послом Украины в Германии в 2014 г.