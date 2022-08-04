В Кремле анонсировали скорое назначение Рогозина на новую должность

В тот же день Песков заявил, что со временем Рогозин будет трудоустроен. «Мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, будет ли экс-главе «Роскосмоса» предложена какая-либо должность в администрации президента или в системе органов власти.