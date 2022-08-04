В Кремле анонсировали скорое назначение Рогозина на новую должность
Кремль сообщит о новом назначении экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, она [судьба Дмитрия Рогозина] прояснится уже в обозримом будущем. Когда она прояснится, мы сообщим», — сообщил представитель Кремля.
15 июля президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Рогозина с должности директора «Роскосмоса». На эту должность был назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов. Рогозин возглавлял госкорпорацию с мая 2018 г. Борисов с июля 2008 по март 2011 г. занимал пост замминистра промышленности и торговли, в ноябре 2012 г. был назначен замминистра обороны, а в 2018 г. – вице-премьером.
В тот же день Песков заявил, что со временем Рогозин будет трудоустроен. «Мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, будет ли экс-главе «Роскосмоса» предложена какая-либо должность в администрации президента или в системе органов власти.
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