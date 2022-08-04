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В Кремле анонсировали скорое назначение Рогозина на новую должность

Ведомости

Кремль сообщит о новом назначении экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, она [судьба Дмитрия Рогозина] прояснится уже в обозримом будущем. Когда она прояснится, мы сообщим», — сообщил представитель Кремля. 

15 июля президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Рогозина с должности директора «Роскосмоса». На эту должность был назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов. Рогозин возглавлял госкорпорацию с мая 2018 г. Борисов с июля 2008 по март 2011 г. занимал пост замминистра промышленности и торговли, в ноябре 2012 г. был назначен замминистра обороны, а в 2018 г. – вице-премьером.

В тот же день Песков заявил, что со временем Рогозин будет трудоустроен. «Мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, будет ли экс-главе «Роскосмоса» предложена какая-либо должность в администрации президента или в системе органов власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных