Брянский губернатор сообщил об обстреле поселка Климово со стороны Украины
Поселок Климово в Брянской области был обстрелян со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Сегодня вечером со стороны Украины произведен обстрел поселка Климово. В настоящий момент на место выехали все оперативные службы, информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — написал Богомаз.
30 июля Богомаз сообщил об обстреле села Ломаковка. В результате обстрела были повреждены электрическая подстанция и несколько домовладений. Днем ранее обстрелу подверглось село Сачковичи в Климовском районе, который граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии. Тогда обошлось без пострадавших и разрушений. Глава региона позднее уточнил, что подразделения Вооруженных сил РФ «нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач».
26 июля стало известно о погибшем в результате атаки украинского квадрокоптера в Брянской области. Беспилотник сбросил взрывное устройство на пункт пропуска «Троебортное». 9 июля на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало взрывное устройство, рассказывал Богомаз.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.