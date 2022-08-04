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Брянский губернатор сообщил об обстреле поселка Климово со стороны Украины

Ведомости

Поселок Климово в Брянской области был обстрелян со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. 

«Сегодня вечером со стороны Украины произведен обстрел поселка Климово. В настоящий момент на место выехали все оперативные службы, информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — написал Богомаз.

30 июля Богомаз сообщил об обстреле села Ломаковка. В результате обстрела были повреждены электрическая подстанция и несколько домовладений. Днем ранее обстрелу подверглось село Сачковичи в Климовском районе, который граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии. Тогда обошлось без пострадавших и разрушений. Глава региона позднее уточнил, что подразделения Вооруженных сил РФ «нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач».

26 июля стало известно о погибшем в результате атаки украинского квадрокоптера в Брянской области. Беспилотник сбросил взрывное устройство на пункт пропуска «Троебортное». 9 июля на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало взрывное устройство, рассказывал Богомаз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных