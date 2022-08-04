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Байден назвал неприемлемым приговор американской баскетболистке Грайнер

Ведомости

Приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которая получила девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков, является неприемлемым, заявил президент США Джо Байден. 

«Сегодня гражданка США Бриттни Грайнер была приговорена к тюремному заключению. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей женой, любимыми, друзьями и партнерами по команде», — цитирует Байдена пресс-служба Белого дома. 

Байден отметил, что его администрация будет использовать «все возможные способы», чтобы вернуть ее и другого осужденного в России американца Пола Уилана домой.

Ранее сегодня Химкинский суд Московской области признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил ее к 9 годам колонии со штрафом в 1 млн руб. Баскетболистка была арестована в марте после того, как в ее сумке в аэропорту «Шереметьево» обнаружили картриджи к вейпам с гашишным маслом, против нее возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. По этой статье ей грозило лишение свободы до 10 лет.

В начале июля Грайнер полностью признала вину, но подчеркнула, что не имела злого умысла, поскольку собиралась второпях. Суд счел это смягчающим обстоятельством. Спортсменка в ходе слушаний также предоставила справку, которая давала ей право на медицинское использование каннабиса. 

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Ранее по теме: Суд приговорил Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных