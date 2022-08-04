Байден назвал неприемлемым приговор американской баскетболистке Грайнер

Ранее сегодня Химкинский суд Московской области признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил ее к 9 годам колонии со штрафом в 1 млн руб. Баскетболистка была арестована в марте после того, как в ее сумке в аэропорту «Шереметьево» обнаружили картриджи к вейпам с гашишным маслом, против нее возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. По этой статье ей грозило лишение свободы до 10 лет.