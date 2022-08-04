Байден назвал неприемлемым приговор американской баскетболистке Грайнер
Приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которая получила девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков, является неприемлемым, заявил президент США Джо Байден.
«Сегодня гражданка США Бриттни Грайнер была приговорена к тюремному заключению. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей женой, любимыми, друзьями и партнерами по команде», — цитирует Байдена пресс-служба Белого дома.
Байден отметил, что его администрация будет использовать «все возможные способы», чтобы вернуть ее и другого осужденного в России американца Пола Уилана домой.
Ранее сегодня Химкинский суд Московской области признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил ее к 9 годам колонии со штрафом в 1 млн руб. Баскетболистка была арестована в марте после того, как в ее сумке в аэропорту «Шереметьево» обнаружили картриджи к вейпам с гашишным маслом, против нее возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. По этой статье ей грозило лишение свободы до 10 лет.
В начале июля Грайнер полностью признала вину, но подчеркнула, что не имела злого умысла, поскольку собиралась второпях. Суд счел это смягчающим обстоятельством. Спортсменка в ходе слушаний также предоставила справку, которая давала ей право на медицинское использование каннабиса.
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