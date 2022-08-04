В Минобороны рассказали об обстановке в Карабахе
Командование миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе урегулировало инциденты, связанные с нарушением режима прекращения огня, нарушений линии соприкосновения не произошло, сообщило российское Минобороны.
В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки в регионе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана, в результате которых погибли два военнослужащих Нагорного Карабахе, еще 14 получили ранения.
«Командованием российских миротворцев во взаимодействии с азербайджанской и армянской сторонами данные инциденты урегулированы. Нарушений линии соприкосновения сторон не допущено», – сообщили в Минобороны.
Накануне в МИД Армении обвинили Азербайджан в нарушении трехсторонних договоренностей и призвали «международное сообщество принять меры, направленные на пресечение агрессивного поведения и действий Азербайджана и запуск необходимых для этого международных механизмов».
Министерство обороны Азербайджана в свою очередь утверждает, что утром 3 августа армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района, в результате чего погиб солдат-срочник. В ответ ВС Азербайджана провели операцию «Возмездие», ими были взяты под контроль Гырхгыз, Сарыбаба и ряд других высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа. Министерство обороны Азербайджана еще раз призвало к разоружению армянского контингента в зоне конфликта.
Сегодня в Кремле призвали Баку и Ереван к выполнению трехсторонних соглашений по Карабаху. Данная тема может быть затронута в ходе завтрашней встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.
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