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В Кремле призвали Баку и Ереван к выполнению трехсторонних соглашений по Карабаху

Ведомости

Москва обеспокоена обострением ситуации в Карабахе и призывает власти Азербайджана и Армении к выполнению трехсторонних соглашений по Нагорному Карабаху, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, естественно, обеспокоены в связи с обострением ситуации, мы призываем стороны к сдержанности, и главное — к выполнению всех положений известных документов трехсторонних», – заявил он.

Песков добавил, что у президента России Владимира Путина не запланированы контакты с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, однако в случае необходимости такой контакт может быть оперативно проведен. Песков допустил, что Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят эту тему на своей завтрашней встрече в Сочи.

Представитель Кремля также прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявившего о «крайней необходимости» согласования деталей российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

«Есть трехсторонние документы, которые являются главной отправной точкой, главное выполнять все обязательства, которые стороны взяли по этим документам. Если есть вопросы, то безусловно, на них надо отвечать», – заявил Песков.

По его словам, контакты, поддерживаемые Москвой и Ереваном, позволят прояснить имеющиеся вопросы.

Накануне в МИД Армении обвинили Азербайджан в нарушении трехсторонних договоренностей и призвали «международное сообщество принять меры, направленные на пресечение агрессивного поведения и действий Азербайджана и запуск необходимых для этого международных механизмов». 

Российское Минобороны также сообщило об обострении ситуации в регионе, заявив, что ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня. 

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, утверждает, что утром 3 августа армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района, в результате чего погиб солдат-срочник. В ответ ВС Азербайджана провели операцию «Возмездие», ими были взяты под контроль Гырхгыз, Сарыбаба и ряд других высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа. Министерство обороны Азербайджана еще раз призвало к разоружению армянского контингента в зоне конфликта. 

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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