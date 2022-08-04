ФРГ отвергла обвинения в блокировании пакета финансовой помощи Украине
ФРГ отвергла обвинения в блокировке продвижения пакета макроэкономической помощи Евросоюза для Украины в размере 8 млрд евро, передает Bloomberg со ссылкой со ссылкой на источник в германском минфине.
По словам собеседника агентства, Германия уже выделила гранты на сумму 1 млрд евро для обеспечения ликвидности украинского государственного бюджета и намерена оказывать поддержку Украине и в будущем. В то же время Германия призвала к тому, чтобы часть экстренного пакета помощи была предоставлена в виде грантов, а не кредитов.
2 августа замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что ФРГ блокирует выделение финансовой помощи от Евросоюза. 18 мая Еврокомиссия сообщила о подготовке экстренной программы макрофинансового кредитования Украины на сумму 9 млрд евро под гарантии ЕС до конца 2022 г. Пакет в 1 млрд евро, который Украина уже получила, стал первым траншем по этой программе.
7 июля Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что бюджетное подразделение Еврокомиссии заблокировало кредит для Украины в размере 1,5 млрд евро из пакета на 9 млрд евро из-за опасений по поводу ее финансовой надежности. 10 июля Corriere della Sera сообщила, что власти Германии более месяца блокируют принятие ЕС пакета помощи Украине на 9 млрд евро.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.