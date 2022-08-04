ФРГ отвергла обвинения в блокировании пакета финансовой помощи Украине

По словам собеседника агентства, Германия уже выделила гранты на сумму 1 млрд евро для обеспечения ликвидности украинского государственного бюджета и намерена оказывать поддержку Украине и в будущем. В то же время Германия призвала к тому, чтобы часть экстренного пакета помощи была предоставлена в виде грантов, а не кредитов.