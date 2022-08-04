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ФРГ отвергла обвинения в блокировании пакета финансовой помощи Украине

Ведомости

ФРГ отвергла обвинения в блокировке продвижения пакета макроэкономической помощи Евросоюза для Украины в размере 8 млрд евро, передает Bloomberg со ссылкой со ссылкой на источник в германском минфине.

По словам собеседника агентства, Германия уже выделила гранты на сумму 1 млрд евро для обеспечения ликвидности украинского государственного бюджета и намерена оказывать поддержку Украине и в будущем. В то же время Германия призвала к тому, чтобы часть экстренного пакета помощи была предоставлена в виде грантов, а не кредитов.

2 августа замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что ФРГ блокирует выделение финансовой помощи от Евросоюза. 18 мая Еврокомиссия сообщила о подготовке экстренной программы макрофинансового кредитования Украины на сумму 9 млрд евро под гарантии ЕС до конца 2022 г. Пакет в 1 млрд евро, который Украина уже получила, стал первым траншем по этой программе. 

7 июля Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что бюджетное подразделение Еврокомиссии заблокировало кредит для Украины в размере 1,5 млрд евро из пакета на 9 млрд евро из-за опасений по поводу ее финансовой надежности. 10 июля Corriere della Sera сообщила, что власти Германии более месяца блокируют принятие ЕС пакета помощи Украине на 9 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных