Захарова назвала чушью призыв премьера Эстонии прекратить выдачу виз в ЕС россиянам
Призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас прекратить выдавать въездные визы российским туристам является «чушью на грани национализма», написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Вы удивлены, что высокое должностное лицо страны - члена ЕС может нести чушь на грани национализма? Это нормально. Она же не сама стала премьер-министром, а унаследовала должность династически, по праву рождения получив всё по блату: место в партии, должность в правительстве», — написала Захарова.
Дипломат указала на то, что обеспечение свободы передвижения является одним из центральных обязательств, закрепленных учредительными документами ОБСЕ. Она отметила, что в ситуациях вооруженного конфликта, помимо норм прав человека, действуют соответствующие положения международного гуманитарного права, а также документы «мягкого права».
«Например, руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны (ООН), содержащие рамочную основу, которую стороны конфликта могут использовать в отношении свободы передвижения. Садись, Кая, двойка», — заключила Захарова.
Ранее сегодня Каллас заявила, что россиян следует лишить «привилегии» посещать Европу. Она призвала страны ЕС «покончить с туризмом из России». А глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу виз россиянам.
Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер в свою очередь отметила, что визовый кодекс Евросоюза в принципе не содержит положений о запрете выдачи краткосрочных виз. Официальный представитель ЕК Ариана Подеста добавила, что Еврокомиссия может рассмотреть вопрос о введении новых санкций в отношении России, однако не готова комментировать возможные ограничения по выдаче виз россиянам.
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