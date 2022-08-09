Газета
Политика

Захарова назвала чушью призыв премьера Эстонии прекратить выдачу виз в ЕС россиянам

Ведомости

Призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас прекратить выдавать въездные визы российским туристам является «чушью на грани национализма», написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале. 

«Вы удивлены, что высокое должностное лицо страны - члена ЕС может нести чушь на грани национализма? Это нормально. Она же не сама стала премьер-министром, а унаследовала должность династически, по праву рождения получив всё по блату: место в партии, должность в правительстве», — написала Захарова.

Дипломат указала на то, что обеспечение свободы передвижения является одним из центральных обязательств, закрепленных учредительными документами ОБСЕ. Она отметила, что в ситуациях вооруженного конфликта, помимо норм прав человека, действуют соответствующие положения международного гуманитарного права, а также документы «мягкого права».

«Например, руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны (ООН), содержащие рамочную основу, которую стороны конфликта могут использовать в отношении свободы передвижения. Садись, Кая, двойка», — заключила Захарова.

Ранее сегодня Каллас заявила, что россиян следует лишить «привилегии» посещать Европу. Она призвала страны ЕС «покончить с туризмом из России». А глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу виз россиянам. 

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер в свою очередь отметила, что визовый кодекс Евросоюза в принципе не содержит положений о запрете выдачи краткосрочных виз. Официальный представитель ЕК Ариана Подеста добавила, что Еврокомиссия может рассмотреть вопрос о введении новых санкций в отношении России, однако не готова комментировать возможные ограничения по выдаче виз россиянам.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Еврокомиссия: кодекс ЕС не предусматривает запрет на выдачу краткосрочных виз
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных