Захарова назвала чушью призыв премьера Эстонии прекратить выдачу виз в ЕС россиянам

«Вы удивлены, что высокое должностное лицо страны - члена ЕС может нести чушь на грани национализма? Это нормально. Она же не сама стала премьер-министром, а унаследовала должность династически, по праву рождения получив всё по блату: место в партии, должность в правительстве», — написала Захарова.