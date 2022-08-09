Захарова: траурная церемония в Хиросиме стала попыткой дискредитировать Россию

«Главный роман его жизни – «Куросиво», написанный в 1903 г., когда уже набирал силу японский милитаризм, заканчивается пророческими словами: «Если все пойдет так, как теперь, Япония непременно погибнет!» В 1945 г. именно это и произошло. Вопрос в том, извлек ли Токио уроки из своей истории», — заключила Захарова.