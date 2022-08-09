Захарова: траурная церемония в Хиросиме стала попыткой дискредитировать Россию
Мемориальная церемония в Хиросиме по случаю 77-й годовщины атомной бомбардировки превратилась в попытку дискредитировать Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На мероприятии, посвященном страшнейшей в истории японского народа трагедии, ее истинные виновники – Соединенные Штаты Америки – даже не были упомянуты, а все речи бессовестно сводились к раздуванию безосновательного тезиса об «угрозе со стороны России» всему миру ядерным оружием», — цитирует Захарову пресс-служба МИДа.
По словам дипломата, наиболее неуместным моментом мероприятия было цитирование в воззвании, оглашенном на церемонии, высказываний русского писателя Льва Толстого. Она предложила японской стороне «вспомнить своих литературных классиков», например, писателя Токутоми Рока.
«Главный роман его жизни – «Куросиво», написанный в 1903 г., когда уже набирал силу японский милитаризм, заканчивается пророческими словами: «Если все пойдет так, как теперь, Япония непременно погибнет!» В 1945 г. именно это и произошло. Вопрос в том, извлек ли Токио уроки из своей истории», — заключила Захарова.
Американские ВВС сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 г., на завершающем этапе Второй мировой войны. Атомные бомбардировки двух японских городов, от которых в общей сложности потеряли жизни 214 000 человек, стали единственными в истории случаями боевого применения ядерного оружия.
Ранее заместитель генсекретаря кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки сообщил, что Токио направил представление России из-за военных учений на Дальнем Востоке и призвал не проводить их на Южных Курилах. На это Захарова ответила, что Южные Курильские острова являются частью территории России, суверенитет РФ над ними не подлежит сомнению.
До этого Минобороны России сообщило, что с 30 августа по 5 сентября войска Восточного военного округа проведут стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022». Учения пройдут на 13 полигонах военного округа, и в них примут участие ВДВ, дальняя и военно-транспортная авиация, а также войска иностранных государств.
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