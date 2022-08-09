Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО
Президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, передает агентство Reuters. Страны подали заявки на вступление в альянс в середине мая.
На прошлой неделе cенат США проголосовал за ратификацию членства в НАТО Финляндии и Швеции, «за» проголосовали 95 человек, один — «против». Для полной ратификации членства необходимо, чтобы все страны-члены НАТО одобрили соответствующие документы на национальном уровне.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что более 20 стран уже ратифицировали документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Он добавил, что пока это самый быстрый процесс в истории присоединения стран к НАТО. Он не уточнил, какие страны еще не ратифицировали вступление.
30 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что парламент Турции не будет рассматривать вопрос одобрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если страны не выполнят взятые на себя обязательства. Он также добавил, что Стамбул будет пристально следить за соблюдением договоренностей, если же они не будут выполнены, то предложение о ратификации не будет направлено на рассмотрение в парламент.
Швеция, в частности, взяла на себя обязательства по выдаче Турции 73 человек из Рабочей партии Курдистана, которые, по мнению турецкого правительства, причастны к террористической деятельности.
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