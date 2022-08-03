Власти Швеции не намерены размещать в стране ядерное оружие
Правительство Швеции не будет размещать у себя в стране ядерное оружие даже после развертывания в стране баз НАТО, пишет ТАСС со ссылкой на главу министерства иностранных дел Швеции Анну Линде.
«Мы не собираемся размещать какое-либо ядерное оружие на своей территории», — заявила она.
Швеция совместно с Финляндией подали заявки на вступление в НАТО в середине мая. Изначально вступление стран в альянс блокировала Турция, потому что Хельсинки и Осло поддерживали признанную в Турции экстремистской РПК. Однако страны пришли к соглашению.
По итогам саммита в Мадриде 28-29 июня, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о решении пригласить Финляндию и Швецию в альянс. 5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран-членов НАТО подписали протоколы о вступлении двух стран в Североатлантический альянс.
30 июня президент России Владимир Путин заявил, что Швецию и Финляндию ждет зеркальный ответ на размещение инфраструктуры НАТО, а также предупредил страны о том, что «раньше не было никаких угроз для них». Те же слова сказал и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в конце июля. Он заявил, что сейчас Балтийское море становится местом, где доминируют страны НАТО, однако Россия в случае необходимости будет принимать симметричные меры.
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