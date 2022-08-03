Власти Швеции не намерены размещать в стране ядерное оружие

30 июня президент России Владимир Путин заявил, что Швецию и Финляндию ждет зеркальный ответ на размещение инфраструктуры НАТО, а также предупредил страны о том, что «раньше не было никаких угроз для них». Те же слова сказал и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в конце июля. Он заявил, что сейчас Балтийское море становится местом, где доминируют страны НАТО, однако Россия в случае необходимости будет принимать симметричные меры.