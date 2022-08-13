В Запорожской ВГА сообщили об обстреле Энергодара и АЭС
Запорожская АЭС и город Энергодар в субботу подверглись обстрелам со стороны украинских военных, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилеты в районе побережья Днепра и ЗАЭС», — написал в своем Telegram-канале Рогов, пообещав позднее сообщить подробности ударов.
Накануне в ВГА допустили остановку реактора Запорожской АЭС из-за ударов Украины.
«Удары террористов Зеленского могут привести к остановке реактора. Достаточно после вывода из строя линии электропередачи (ЛЭП) нарушить процесс подачи воды. Это то, что террористы и пытаются сделать», – цитировало Рогова «РИА Новости».
5 августа ВГА региона сообщила об очередной атаке ВСУ на ЗАЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом». 11 августа по запросу России прошло заседание Совбеза ООН, на котором обсуждалась тема обстрелов ЗАЭС. По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, на встрече никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг станции.
В конце июля генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что пребывание российских военных на ЗАЭС приводит к крайне неустойчивой ситуации. По его мнению, переход под контроль России самой большой АЭС в Европе и сообщения персонала о применении к ним насилия является «комбинацией нарушений всех возможных правил безопасности, которые только можно представить».