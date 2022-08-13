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В руководстве Каховской ГЭС заявили об отключении турбины после ударов ВСУ

Ведомости

Одна турбина Каховской ГЭС в Херсонской области отключена после ракетных ударов со стороны вооруженных сил Украины, заявил замдиректора гидроэлектростанции по реконструкции Арсений Зеленский. По его мнению, в случае возникновения проблем с плотиной ГЭС на Запорожской АЭС будут «большие неприятности», что может привести к развитию ядерной катастрофы.

«В аварийном режиме мы работаем с первых дней боевых действий, это внештатная обстановка. Собственные нужды станции, резервные 6 кВ, потеряны, работаем в очень опасном режиме», — сказал Зеленский (цитата по ТАСС). 

Одна турбина станции была отключена после ракетных ударов, которые нанесли украинские военные, отметил он. Сейчас работает три гидроагрегата, а до попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата.

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«Но в связи с тем, что появилась опасность разлива масла в результате попадания и разлета осколков, шестой гидроагрегат для обеспечения безопасности станции был выведен из эксплуатации», — сказал замдиректора гидроэлектростанции по реконструкции.

По информации Зеленского, сейчас ГЭС вырабатывает около 115 МВт электроэнергии.

8 июля ВСУ предприняли попытку нанести ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке, но системы ПВО смогли отразить атаку. В результате обстрела были повреждены здания, расположенные вблизи электростанции. Спустя десять дней после удара ВСУ в районе Каховской ГЭС был поврежден магистральный газопровод, сообщала пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области.

В конце июля стало известно о серии ракетных ударов в районе гидроэлектростанции, тогда повреждения получила дорога на подъезде к ГЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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