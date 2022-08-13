В руководстве Каховской ГЭС заявили об отключении турбины после ударов ВСУ
Одна турбина Каховской ГЭС в Херсонской области отключена после ракетных ударов со стороны вооруженных сил Украины, заявил замдиректора гидроэлектростанции по реконструкции Арсений Зеленский. По его мнению, в случае возникновения проблем с плотиной ГЭС на Запорожской АЭС будут «большие неприятности», что может привести к развитию ядерной катастрофы.
«В аварийном режиме мы работаем с первых дней боевых действий, это внештатная обстановка. Собственные нужды станции, резервные 6 кВ, потеряны, работаем в очень опасном режиме», — сказал Зеленский (цитата по ТАСС).
Одна турбина станции была отключена после ракетных ударов, которые нанесли украинские военные, отметил он. Сейчас работает три гидроагрегата, а до попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата.
«Но в связи с тем, что появилась опасность разлива масла в результате попадания и разлета осколков, шестой гидроагрегат для обеспечения безопасности станции был выведен из эксплуатации», — сказал замдиректора гидроэлектростанции по реконструкции.
По информации Зеленского, сейчас ГЭС вырабатывает около 115 МВт электроэнергии.
8 июля ВСУ предприняли попытку нанести ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке, но системы ПВО смогли отразить атаку. В результате обстрела были повреждены здания, расположенные вблизи электростанции. Спустя десять дней после удара ВСУ в районе Каховской ГЭС был поврежден магистральный газопровод, сообщала пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области.
В конце июля стало известно о серии ракетных ударов в районе гидроэлектростанции, тогда повреждения получила дорога на подъезде к ГЭС.