В руководстве Каховской ГЭС заявили об отключении турбины после ударов ВСУ

Одна турбина Каховской ГЭС в Херсонской области отключена после ракетных ударов со стороны вооруженных сил Украины, заявил замдиректора гидроэлектростанции по реконструкции Арсений Зеленский. По его мнению, в случае возникновения проблем с плотиной ГЭС на Запорожской АЭС будут «большие неприятности», что может привести к развитию ядерной катастрофы.