Украина получила льготный кредит от Италии на 200 млн евро

24 июня страны Евросоюза решили выделить Украине 9 млрд евро в качестве помощи. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, у Украины нет средств, чтобы платить медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам. Отмечалось, что около 5 млрд евро в месяц требуется на выплаты государственным служащим и пенсионерам. Украина, как заметили в Киеве, не может осуществить это своими силами.