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Украина получила льготный кредит от Италии на 200 млн евро

Ведомости

Министерство финансов Украины сообщило о получении кредита на льготных условиях от Италии на сумму в 200 млн евро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

«Украина получила 200 млн евро льготного кредита от Итальянской Республики. Согласно условиям договора, средства предоставляются по нулевой процентной ставке на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита — 7,5 года)», — следует из сообщения на сайте ведомства.

Данные средства минфин направит на зарплаты работников педагогических учреждений среднего образования. Договор стороны подписали 5 августа в лице главы минфина Украины в качестве заемщика и правительством Италии в лице министра экономики и финансов Италии как кредитора.

24 июня страны Евросоюза решили выделить Украине 9 млрд евро в качестве помощи. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, у Украины нет средств, чтобы платить медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам. Отмечалось, что около 5 млрд евро в месяц требуется на выплаты государственным служащим и пенсионерам. Украина, как заметили в Киеве, не может осуществить это своими силами.

12 июля Совет Евросоюза на уровне министров экономики и финансов одобрил кредит Украине на сумму 1 млрд евро в рамках программы экстренной макрофинансовой помощи стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных