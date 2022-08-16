Украина получила льготный кредит от Италии на 200 млн евро
Министерство финансов Украины сообщило о получении кредита на льготных условиях от Италии на сумму в 200 млн евро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.
«Украина получила 200 млн евро льготного кредита от Итальянской Республики. Согласно условиям договора, средства предоставляются по нулевой процентной ставке на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита — 7,5 года)», — следует из сообщения на сайте ведомства.
Данные средства минфин направит на зарплаты работников педагогических учреждений среднего образования. Договор стороны подписали 5 августа в лице главы минфина Украины в качестве заемщика и правительством Италии в лице министра экономики и финансов Италии как кредитора.
24 июня страны Евросоюза решили выделить Украине 9 млрд евро в качестве помощи. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, у Украины нет средств, чтобы платить медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам. Отмечалось, что около 5 млрд евро в месяц требуется на выплаты государственным служащим и пенсионерам. Украина, как заметили в Киеве, не может осуществить это своими силами.
12 июля Совет Евросоюза на уровне министров экономики и финансов одобрил кредит Украине на сумму 1 млрд евро в рамках программы экстренной макрофинансовой помощи стране.
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