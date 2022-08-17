DPA: турбина для «Северного потока» все еще находится в Германии
Турбина германской компании Siemens Energy, которая необходима для работы «Северного потока», по-прежнему находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур готовая к эксплуатации, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя компании. В случае согласования всех вопросов устройство планируют перевезти с помощью автомобильного транспорта, рассказал собеседник агентства.
В середине июня «Газпром» снизил объем поставок по «Северному потоку» до 40%, потому что Siemens вовремя не вернула турбину после ремонта в Канаде. В результате переговоров с Германией Канада решила передать турбину России и отправила ее в Германию. Также Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады на вывоз оборудования. С 22 июля «Газпром» снизил поставки по трубопроводу еще на 20%, потому что еще одна из турбин нуждается в ремонте.
Замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов обвинял Siemens в невыполнении своих обязательств по ремонту неисправных двигателей для «Северного потока». По его словам, несколько двигателей простаивают на компрессорной станции из-за аварийных отказов, поскольку Siemens не выполняет их ремонт. Кроме того, «Газпром» так и не получил от Siemens полного пакета документов, которые разрешают транспортировку и ремонт двигателей для газопровода.
В начале августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит препятствий для отправки турбины Siemens в Россию. Он лично осмотрел оборудование на предприятии Siemens Energy в Мюльхайм-на-Руре, а также отметил ее готовность к эксплуатации. 9 августа Siemens Energy рассказала о планах окончательно уйти с российского рынка до конца сентября. Компания работала в России с 1852 г. В Siemens убеждены, что реструктуризация российских активов пройдет без существенных финансовых последствий.
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