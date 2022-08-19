Путин встретился с главой ЦИК Памфиловой

В единый день голосования 11 сентября 2022 г. в России прямые выборы губернаторов пройдут в 14 субъектах. 8 августа в ЦИК завершили регистрацию кандидатов на выборы глав регионов. Как сообщала Памфилова, из 75 претендентов, принесших документы на регистрацию, отказано было всего четырем. Процент отказов, таким образом, оказался беспрецедентно низким и составил 5,3% после 20% в 2021 г. и 34% в 2020 г. Остальные 13 из первоначально заявленных 88 претендентов документы на регистрацию не принесли. В итоге конкуренция на выборах высших должностных лиц (ВДЛ) в среднем составит пять претендентов на место, заключила председатель ЦИК.