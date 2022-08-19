Путин встретился с главой ЦИК Памфиловой
Президент России Владимир Путин провел в Сочи рабочую встречу с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой, следует из сообщения на сайте Кремля.
Памфилова проинформирована президента о подготовке к выборной кампании. По ее словам, работа идет «полным ходом, в штатном режиме и на сей момент без всякого рода сбоев». Председатель заверила Путина, что ЦИК по-прежнему отстаивает принцип максимальной прозрачности и открытости выборов. «Хочу честно сказать, что эта прозрачность и открытость на порядок выше, чем в тех недружественных странах, которые считают себя демократичными. Это правда», – заявила она.
В единый день голосования 11 сентября 2022 г. в России прямые выборы губернаторов пройдут в 14 субъектах. 8 августа в ЦИК завершили регистрацию кандидатов на выборы глав регионов. Как сообщала Памфилова, из 75 претендентов, принесших документы на регистрацию, отказано было всего четырем. Процент отказов, таким образом, оказался беспрецедентно низким и составил 5,3% после 20% в 2021 г. и 34% в 2020 г. Остальные 13 из первоначально заявленных 88 претендентов документы на регистрацию не принесли. В итоге конкуренция на выборах высших должностных лиц (ВДЛ) в среднем составит пять претендентов на место, заключила председатель ЦИК.
Что касается итогов регистрации в региональные заксобрания, то здесь процент отказов составил менее 5% (42 списка кандидата, два отказа). По одномандатным округам данный показатель составил 2% (826 кандидатов от 12 партий и 24 самовыдвиженца, отказано 17 претендентам).