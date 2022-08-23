МИД РФ: Запад готовит вброс о российской диверсии в отношении одного из сухогрузов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возможных провокационных действиях со стороны Запада с целью дискредитации России, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. В частности, она обвинила зарубежные страны в планирующемся вбросе о том, что Россия якобы готовит диверсию в отношении одного из сухогрузов, которые выходят из портов Украины в рамках «зерновой сделки».
«По имеющейся информации, западники не намерены довольствоваться декларативными заявлениями, а планируют провокационные действия с целью очернить Россию в глазах мирового сообщества. В частности, готовится медиавброс о том, что Москва якобы недовольна результатами продовольственной сделки по морским поставкам украинского зерна и готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов. <...> Предостерегаем Запад от подобного рода неприемлемых и опасных провокаций, вся ответственность за которые ляжет на их организаторов», — сказано в сообщении. Уточняется, что целью этого вброса является дискредитация России и ограничение ее участия на форуме G20.
Захарова также подчеркнула, что Россия остается приверженной договоренностям, достигнутым 22 июля в Стамбуле при посредничестве ООН о безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины. Также она напомнила, что тогда же с секретариатом ООН было заключено двустороннее соглашение о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна.
По информации межведомственного координационного штаба России по гуманитарном реагированию на 22 августа, с начала месяца из портов Украины вышло 31 судно, в том числе 19 заблокированных, с 689 650 т продовольствия на борту. В заблокированных украинских портах остается еще 51 иностранное судно из 14 государств.
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