МИД РФ: Запад готовит вброс о российской диверсии в отношении одного из сухогрузов

«По имеющейся информации, западники не намерены довольствоваться декларативными заявлениями, а планируют провокационные действия с целью очернить Россию в глазах мирового сообщества. В частности, готовится медиавброс о том, что Москва якобы недовольна результатами продовольственной сделки по морским поставкам украинского зерна и готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов. <...> Предостерегаем Запад от подобного рода неприемлемых и опасных провокаций, вся ответственность за которые ляжет на их организаторов», — сказано в сообщении. Уточняется, что целью этого вброса является дискредитация России и ограничение ее участия на форуме G20.