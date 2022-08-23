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Италия лишила Грефа и еще девять россиян государственных наград

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Правительство Италии приняло решение лишить десять россиян государственных наград страны за «несоответствие званию». Такие решения содержатся в трех декретах, которые подписал президент Италии Серджо Маттарелла по предложению МИДа страны, они опубликованы в государственном печатном органе Италии Gazzetta Ufficiale.

Своих наград лишились замминистра иностранных дел Александр Грушко и Евгений Иванов, заместитель председателя Государственной думы Алексей Гордеев, глава «Сбера» Герман Греф, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и предприниматель Андрей Мельниченко.

Кроме того, яхта Мельниченко стоимостью более 500 млн евро была задержана ранее правительством Италии. Власти Италии ранее также лишили государственных наград главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова и премьер-министра России Михаила Мишустина.

Все перечисленные россияне ранее были удостоены различных степеней ордена Звезды Италии в период с 2015 по 2020 г. Он присуждается за заслуги в сфере межгосударственного сотрудничества с Италией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных