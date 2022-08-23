Италия лишила Грефа и еще девять россиян государственных наград
Правительство Италии приняло решение лишить десять россиян государственных наград страны за «несоответствие званию». Такие решения содержатся в трех декретах, которые подписал президент Италии Серджо Маттарелла по предложению МИДа страны, они опубликованы в государственном печатном органе Италии Gazzetta Ufficiale.
Своих наград лишились замминистра иностранных дел Александр Грушко и Евгений Иванов, заместитель председателя Государственной думы Алексей Гордеев, глава «Сбера» Герман Греф, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и предприниматель Андрей Мельниченко.
Кроме того, яхта Мельниченко стоимостью более 500 млн евро была задержана ранее правительством Италии. Власти Италии ранее также лишили государственных наград главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова и премьер-министра России Михаила Мишустина.
Все перечисленные россияне ранее были удостоены различных степеней ордена Звезды Италии в период с 2015 по 2020 г. Он присуждается за заслуги в сфере межгосударственного сотрудничества с Италией.
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