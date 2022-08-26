Производитель Bayraktar исключил поставку беспилотников в Россию
Турецкая компания Baykar не считает возможным поставлять свои боевые беспилотные летательные аппараты Bayraktar в Россию, заявил генеральный директор компании Халук Байрактар в интервью русской службе «Би-би-си».
«Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их», — заявил Байрактар.
По словам предпринимателя, его компания «полностью на стороне Украины» и «ничто не затмит сотрудничество с ней, независимо от того, какая сумма будет предложена».
В конце июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия хочет сотрудничать с производителем беспилотников Bayraktar. «[Президент России Владимир] Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Bayraktar», – сказал тогда Эрдоган на закрытом заседании центрального исполнительного комитета правящей партии Справедливости и развития.
Сейчас турецкие беспилотники Baykar в боевых действиях в рамках спецоперации использует Украина. Страна начала закупать беспилотники Bayraktar TB2 еще в 2019 г. В конце сентября 2021 г. Украина и компания – производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации аппаратов.
Турецкая компания Baykar Makina ранее купила на Украине земельный участок под строительство завода по производству БПЛА Bayraktar. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что завод Bayraktar на Украине подпадет под демилитаризацию, если будет построен. Представитель Кремля также подчеркнул, что строительство такого завода лишь «продлит страдания украинцев» и не помешает достижению целей спецоперации.
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