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Производитель Bayraktar исключил поставку беспилотников в Россию

Ведомости

Турецкая компания Baykar не считает возможным поставлять свои боевые беспилотные летательные аппараты Bayraktar в Россию, заявил генеральный директор компании Халук Байрактар в интервью русской службе «Би-би-си».

«Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их», — заявил Байрактар.

По словам предпринимателя, его компания «полностью на стороне Украины» и «ничто не затмит сотрудничество с ней, независимо от того, какая сумма будет предложена».

В конце июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия хочет сотрудничать с производителем беспилотников Bayraktar. «[Президент России Владимир] Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Bayraktar», – сказал тогда Эрдоган на закрытом заседании центрального исполнительного комитета правящей партии Справедливости и развития.

Сейчас турецкие беспилотники Baykar в боевых действиях в рамках спецоперации использует Украина. Страна начала закупать беспилотники Bayraktar TB2 еще в 2019 г. В конце сентября 2021 г. Украина и компания – производитель дронов Bayraktar подписали меморандум о строительстве в Киевской области совместного центра по обслуживанию и модернизации аппаратов.

Турецкая компания Baykar Makina ранее купила на Украине земельный участок под строительство завода по производству БПЛА Bayraktar. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что завод Bayraktar на Украине подпадет под демилитаризацию, если будет построен. Представитель Кремля также подчеркнул, что строительство такого завода лишь «продлит страдания украинцев» и не помешает достижению целей спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных