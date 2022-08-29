Евросоюз инвестирует 300 млрд евро в «зеленую» энергетику

В конце июля фон дер Ляйен призвала готовиться к полному прекращению поставок российского газа, которое «рано или поздно» произойдет. Она призвала страны ЕС, которые мало зависят от поставок из России, также начать экономить газ, потому что они не смогут избежать последствий возможного прекращения поставок на внутренний рынок ЕС.