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Экономика

Евросоюз инвестирует 300 млрд евро в «зеленую» энергетику

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Европейский союз собирается инвестировать 300 млрд евро в развитие «зеленой» энергетики в рамках своих усилий по отказу от энергоресурсов из России, сообщает издание Corriere del Ticino со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

«В конечном итоге, лучший способ избавиться от российского ископаемого топлива — это ускорить наш переход на экологически чистые источники энергии. <…> Именно поэтому в рамках нашей инициативы RePowerEU мы инвестируем до 300 млрд евро, чтобы ускорить «зеленый переход», — заявила она, добавив, что сейчас цена солнечной энергии гораздо дешевле, нежели «загрязняющее окружающую среду ископаемое топливо».

Кроме того, председатель Еврокомиссии сказала, что ЕС готовит экстренную структурную реформу европейского рынка электроэнергии.

Также Евросоюз не должен впасть в зависимость от Китая, так как там добывают треть всех редкоземельных элементов, необходимых для создания технологий «зеленой энергетики», добавила она.

В конце июля фон дер Ляйен призвала готовиться к полному прекращению поставок российского газа, которое «рано или поздно» произойдет. Она призвала страны ЕС, которые мало зависят от поставок из России, также начать экономить газ, потому что они не смогут избежать последствий возможного прекращения поставок на внутренний рынок ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных