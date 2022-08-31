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Zeit: двух сотрудников минэкономики ФРГ заподозрили в связях с Россией

Ведомости

Два высокопоставленных чиновника в министерстве по делам экономики и защиты климата ФРГ находятся под подозрением в шпионаже, их делом занимается Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (BfV). Об этом сообщает газета Die Zeit со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, весной доверенные лица главы министерства Роберта Хабека во время изучения внутренних документов столкнулись с несоответствиями, которые касались «Северного потока — 2», заполнения газовых хранилищ, а также отчета о безопасности снабжения ФРГ. 

По их словам, аргументация в этих документах часто не соответствовала официальной позиции правительства и отражала российскую точку зрения. В частности, это касалось «Северного потока — 2», против запуска которого выступает Хабек.

После выявления «несоответствий» доверенные лица Хабека обратились в BfV. Ведомство изучило биографию двух чиновников, которые оказались под подозрением, и нашло в ней некоторые «особенности». К примеру, один из них какое-то время жил по учебе в России. При этом газета подчеркивает, что конкретных доказательств того, что чиновники работали на Россию, у BfV нет. 

Die Zeit предполагает, что расследование может обернуться политическим скандалом, который затронет Хабека. Если информация о шпионаже в пользу России не подтвердится, то министра могут обвинить в желании заставить замолчать своих критиков внутри возглавляемого им ведомства. Минэкономики от комментариев отказалось. 

«Северный поток — 2» был готов к запуску уже в сентябре 2021 г. Однако в феврале 2022-го, после признания Россией независимости ЛНР и ДНР, канцлер Германии Олаф Шольц приостановил сертификацию газопровода. 

В ФРГ считают, что эксплуатация «Северного потока — 2» будет означать, что России удалось преодолеть санкции. Хабек заявил, что начало работы газопровода станет «поражением для Германии и Европы». 

Однако некоторые политики придерживаются иного мнения. Глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст считает, что нет разницы, через какую трубу доставляется газ, поскольку «он и так и так остается российским». Также запуск «Северного потока — 2» поддерживает бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Он полагает, что это будет самым простым решением проблемы нехватки энергоносителя в Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных