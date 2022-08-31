Zeit: двух сотрудников минэкономики ФРГ заподозрили в связях с Россией

После выявления «несоответствий» доверенные лица Хабека обратились в BfV. Ведомство изучило биографию двух чиновников, которые оказались под подозрением, и нашло в ней некоторые «особенности». К примеру, один из них какое-то время жил по учебе в России. При этом газета подчеркивает, что конкретных доказательств того, что чиновники работали на Россию, у BfV нет.