Орбан посетит церемонию прощания с Горбачевым
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, которая проходит сегодня в Москве в Колонном зале Дома Союзов. Об этом в Twitter сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
«Премьер-министр Орбан сегодня утром посетит Москву, чтобы отдать дань уважения покойному Михаилу Горбачеву», — написал Ковач.
Венгерский премьер в рамках этой поездки не планирует встречаться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Нет. Насколько нам известно, он только прилетит, чтобы попрощаться с Горбачевым. Каких-либо пожеланий о встречах не было», — сказал Песков.
По данным агентства, на церемонии прощания в Колонном зале присутствуют дочь Михаила Горбачева Ирина и его внучки. С первым и последним президентом СССР простился заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Владимир Путин, по словам Пескова, на церемонии прощания присутствовать не сможет из-за плотного рабочего графика.
Церемония в Колонном зале пройдет с 10:00 до 12:00, изначально предполагалось, что она продлится четыре часа. Горбачева похоронят сегодня на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.
Горбачев умер вечером 30 августа в ЦКБ после долгой болезни. Ему был 91 год. Путин выразил соболезнования в связи со смертью политика, отметив, что на долю последнего генсека СССР выпал «период сложных, драматических изменений».