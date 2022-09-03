Орбан посетит церемонию прощания с Горбачевым

По данным агентства, на церемонии прощания в Колонном зале присутствуют дочь Михаила Горбачева Ирина и его внучки. С первым и последним президентом СССР простился заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Владимир Путин, по словам Пескова, на церемонии прощания присутствовать не сможет из-за плотного рабочего графика.