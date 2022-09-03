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Орбан посетит церемонию прощания с Горбачевым

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, которая проходит сегодня в Москве в Колонном зале Дома Союзов. Об этом в Twitter сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

«Премьер-министр Орбан сегодня утром посетит Москву, чтобы отдать дань уважения покойному Михаилу Горбачеву», — написал Ковач.

Венгерский премьер в рамках этой поездки не планирует встречаться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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«Нет. Насколько нам известно, он только прилетит, чтобы попрощаться с Горбачевым. Каких-либо пожеланий о встречах не было», — сказал Песков.

По данным агентства, на церемонии прощания в Колонном зале присутствуют дочь Михаила Горбачева Ирина и его внучки. С первым и последним президентом СССР простился заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Владимир Путин, по словам Пескова, на церемонии прощания присутствовать не сможет из-за плотного рабочего графика.

Церемония в Колонном зале пройдет с 10:00 до 12:00, изначально предполагалось, что она продлится четыре часа. Горбачева похоронят сегодня на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.

Горбачев умер вечером 30 августа в ЦКБ после долгой болезни. Ему был 91 год. Путин выразил соболезнования в связи со смертью политика, отметив, что на долю последнего генсека СССР выпал «период сложных, драматических изменений».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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