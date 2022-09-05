Володин призвал украинок покинуть страну во избежание мобилизации
Представитель Госдумы Вячеслав Володин призвал женщин Украины покинуть страну, чтобы не попасть под мобилизацию. Такое сообщение было опубликовано в его Telegram-канале.
«Киевский режим решил с 1 октября ставить на военный учёт женщин, в том числе беременных и тех, у кого есть малолетние дети. Вашингтон и Брюссель требуют от Зеленского вести войну до последнего украинца. Для них и женщины — всего лишь расходный материал. <...> Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе всё это закончится мобилизацией и вас отправят на убой», — сказано в сообщении.
Накануне стало известно, что украинки, вставшие на воинский учет, не смогут с 1 октября покинуть страну. Военнообязанными являются представительницы специальностей в 14 областях, в том числе телекоммуникации, химия, биология и др. Юрист минобороны Украины Владимир Смилка подчеркнул, что постановка на учет не является свидетельством мобилизации. Он отметил, что страна «приближается к стандартам НАТО не только в оружии, но и в военном учете».
По его словам, на военнообязанных женщин распространяются те же ограничения, что и на мужчин, однако за неисполнение приказа до конца года для них не предусмотрены штрафы.
Военное положение на Украине было введено 24 февраля. Оно продлевалось каждый месяц, 22 мая украинский парламент продлил военное положение и мобилизацию сразу на три месяца. В середине августа Верховная рада поддержала внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты о продлении сроков проведения мобилизации и действия военного положения. Согласно законопроекту «О продлении срока действия военного положения на Украине», с 23 августа оно будет продлено на 90 суток. Аналогичные сроки устанавливаются и вторым документом — «О продлении сроков проведения общей мобилизации».
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