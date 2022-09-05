Володин призвал украинок покинуть страну во избежание мобилизации

«Киевский режим решил с 1 октября ставить на военный учёт женщин, в том числе беременных и тех, у кого есть малолетние дети. Вашингтон и Брюссель требуют от Зеленского вести войну до последнего украинца. Для них и женщины — всего лишь расходный материал. <...> Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе всё это закончится мобилизацией и вас отправят на убой», — сказано в сообщении.