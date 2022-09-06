Путин прибыл на полигон «Сергеевский» на учения и встречу с Шойгу
Президент России Владимир Путин прибыл на полигон «Сергеевский», где будет наблюдать за финальной фазой стратегических командно-штабных учений «Восток-2022», об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин проводит в закрытом режиме совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба вооруженных сил Валерием Герасимовым.
«Сейчас идет совещание, совещание закрытое. Ожидается, что по мере завершения этого совещания прояснится чуть-чуть погода. По крайней мере, президент сможет посмотреть финальную часть этих учений, потому что утром погода была очень тяжелая», — отметил Песков.
После этого планируется, что Путин вернется на остров Русский, где пройдет заседание президиума Госсовета по вопросам развития туристической отрасли, которая является одним из «очень важных драйверов нашей экономики». Песков анонсировал выступление Путина и других профильных ведомств по этой теме.
Сегодня Путину также представят результаты работы по развитию Дальнего Востока, он встретится с модераторами ключевых панелей Восточного экономического форума, а также пообщается с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
На полигоне «Сергеевский» в Приморском крае, где сейчас находится Путин, проходит основной этап учений «Восток-2022», он продлится с 1 по 7 сентября. В учениях задействовано девять полигонов, а также акватории и прибрежные зоны Охотского и Японского морей. По данным Минобороны, в учениях принимают участие более 2000 иностранных военных из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии и Таджикистана.
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