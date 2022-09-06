Путин прибыл на полигон «Сергеевский» на учения и встречу с Шойгу

На полигоне «Сергеевский» в Приморском крае, где сейчас находится Путин, проходит основной этап учений «Восток-2022», он продлится с 1 по 7 сентября. В учениях задействовано девять полигонов, а также акватории и прибрежные зоны Охотского и Японского морей. По данным Минобороны, в учениях принимают участие более 2000 иностранных военных из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии и Таджикистана.