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Путин прибыл на полигон «Сергеевский» на учения и встречу с Шойгу

Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл на полигон «Сергеевский», где будет наблюдать за финальной фазой стратегических командно-штабных учений «Восток-2022», об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин проводит в закрытом режиме совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба вооруженных сил Валерием Герасимовым.

«Сейчас идет совещание, совещание закрытое. Ожидается, что по мере завершения этого совещания прояснится чуть-чуть погода. По крайней мере, президент сможет посмотреть финальную часть этих учений, потому что утром погода была очень тяжелая», — отметил Песков.

После этого планируется, что Путин вернется на остров Русский, где пройдет заседание президиума Госсовета по вопросам развития туристической отрасли, которая является одним из «очень важных драйверов нашей экономики». Песков анонсировал выступление Путина и других профильных ведомств по этой теме.

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Сегодня Путину также представят результаты работы по развитию Дальнего Востока, он встретится с модераторами ключевых панелей Восточного экономического форума, а также пообщается с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

На полигоне «Сергеевский» в Приморском крае, где сейчас находится Путин, проходит основной этап учений «Восток-2022», он продлится с 1 по 7 сентября. В учениях задействовано девять полигонов, а также акватории и прибрежные зоны Охотского и Японского морей. По данным Минобороны, в учениях принимают участие более 2000 иностранных военных из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии и Таджикистана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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