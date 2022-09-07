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Постановку украинок на воинский учет перенесли на следующий год

Ведомости

Минобороны Украины приняло решение перенести начало постановки женщин на воинский учет до октября 2023 г., сообщила замминистра обороны страны Анна Маляр в соцсетях.

«Минобороны подготовило распоряжение, которым в очередной раз отсрочило сроки постановки женщин на военный учет еще на год – до 1 октября 2023 г. Соответствующий приказ подписал 6 сентября министр обороны Алексей Резников», – сообщила она.

Маляр подчеркнула, что оборонное ведомство уже направило в парламент свои предложения, которые предполагают набор женщин в армию исключительно на добровольной основе. За год, ожидает она, изменения будут утверждены.

4 сентября украинские СМИ сообщили, что украинки, вставшие на воинский учет, не смогут с 1 октября покинуть страну. Военнообязанными являются представительницы специальностей в 14 областях, в том числе телекоммуникации, химия, биология и др. Юрист минобороны Украины Владимир Смилка подчеркнул, что постановка на учет не является свидетельством мобилизации. Он отметил, что страна «приближается к стандартам НАТО не только в оружии, но и в военном учете».

Военное положение на Украине было введено 24 февраля. Оно продлевалось несколько раз. В середине августа Верховная рада поддержала внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты о продлении сроков проведения мобилизации и действия военного положения. Согласно законопроекту «О продлении срока действия военного положения на Украине», с 23 августа оно будет продлено на 90 суток. Аналогичные сроки устанавливаются и вторым документом — «О продлении сроков проведения общей мобилизации».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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