Постановку украинок на воинский учет перенесли на следующий год
Минобороны Украины приняло решение перенести начало постановки женщин на воинский учет до октября 2023 г., сообщила замминистра обороны страны Анна Маляр в соцсетях.
«Минобороны подготовило распоряжение, которым в очередной раз отсрочило сроки постановки женщин на военный учет еще на год – до 1 октября 2023 г. Соответствующий приказ подписал 6 сентября министр обороны Алексей Резников», – сообщила она.
Маляр подчеркнула, что оборонное ведомство уже направило в парламент свои предложения, которые предполагают набор женщин в армию исключительно на добровольной основе. За год, ожидает она, изменения будут утверждены.
4 сентября украинские СМИ сообщили, что украинки, вставшие на воинский учет, не смогут с 1 октября покинуть страну. Военнообязанными являются представительницы специальностей в 14 областях, в том числе телекоммуникации, химия, биология и др. Юрист минобороны Украины Владимир Смилка подчеркнул, что постановка на учет не является свидетельством мобилизации. Он отметил, что страна «приближается к стандартам НАТО не только в оружии, но и в военном учете».
Военное положение на Украине было введено 24 февраля. Оно продлевалось несколько раз. В середине августа Верховная рада поддержала внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты о продлении сроков проведения мобилизации и действия военного положения. Согласно законопроекту «О продлении срока действия военного положения на Украине», с 23 августа оно будет продлено на 90 суток. Аналогичные сроки устанавливаются и вторым документом — «О продлении сроков проведения общей мобилизации».
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