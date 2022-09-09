Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море

В военном штабе отметили, что когда корабль прибыл в морской район, где находилась мина, погодные условия ухудшились. Уточняется, что ветер усилился до 10-12 м в секунду, а волны достигали высоты в 1,5-2 метра. Шторм на море оценили в 4 балла. Из-за ухудшения погоды задачу выполнить не удалось, рассказали в штабе.