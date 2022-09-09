Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море
Румынский военный корабль (тральщик Locotenent Dimitrie Nicolescu) подорвался на мине в районе порта Констанца в Черном море, когда пытался ее обезвредить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу штаба ВМС Румынии.
В военном штабе отметили, что когда корабль прибыл в морской район, где находилась мина, погодные условия ухудшились. Уточняется, что ветер усилился до 10-12 м в секунду, а волны достигали высоты в 1,5-2 метра. Шторм на море оценили в 4 балла. Из-за ухудшения погоды задачу выполнить не удалось, рассказали в штабе.
«Хотя после наступления темноты были приняты меры безопасности, из-за неблагоприятных погодных условий дрейфовавшая морская мина ударила в борт корабля», — говорится в сообщении.
Пробоина образовалась в кормовой части корабля, жертв и пострадавших нет, все 75 членов экипажа находятся в безопасности. При этом тральщик остался на плаву, подчеркнули в штабе ВМС Румынии.
Начиная с марта, Румыния обезвредила уже две мины, которые дрейфовали в зоне ответственности ВМС Румынии. Первое устройство уничтожили 28 марта в 70 км от побережья полигона Капу Мидия, второе — 31 июля в нескольких км от берега напротив населенного пункта Эфорие.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса