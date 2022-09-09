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Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море

Ведомости

Румынский военный корабль (тральщик Locotenent Dimitrie Nicolescu) подорвался на мине в районе порта Констанца в Черном море, когда пытался ее обезвредить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу штаба ВМС Румынии.

В военном штабе отметили, что когда корабль прибыл в морской район, где находилась мина, погодные условия ухудшились. Уточняется, что ветер усилился до 10-12 м в секунду, а волны достигали высоты в 1,5-2 метра. Шторм на море оценили в 4 балла. Из-за ухудшения погоды задачу выполнить не удалось, рассказали в штабе.

«Хотя после наступления темноты были приняты меры безопасности, из-за неблагоприятных погодных условий дрейфовавшая морская мина ударила в борт корабля», — говорится в сообщении.

Пробоина образовалась в кормовой части корабля, жертв и пострадавших нет, все 75 членов экипажа находятся в безопасности. При этом тральщик остался на плаву, подчеркнули в штабе ВМС Румынии.

Начиная с марта, Румыния обезвредила уже две мины, которые дрейфовали в зоне ответственности ВМС Румынии. Первое устройство уничтожили 28 марта в 70 км от побережья полигона Капу Мидия, второе — 31 июля в нескольких км от берега напротив населенного пункта Эфорие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных