Лукашенко пообещал помочь Европе дровами, чтобы она не замерзла зимой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст замерзнуть Европе. Видео, на котором глава республики колет дрова, опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».
«Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут. Надо подумать, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше [президент Анджей] Дуда и [премьер Матеуш] Моравецкий не замерзли, это наши соседи, может, одумаются», — сказал белорусский президент.
По словам Лукашенко, Европе не выбирать сейчас — елки или другие какие дрова, «главное — чтобы было тепло».
Заместитель премьер-министра республики Петр Пархомчик ранее заявил, что энергетический кризис в Европе может стать окном возможностей для Белоруссии, которая может наладить экспорт продукции деревообработки для отопления.
«Думаю, найдутся частные компании, которые выстроят эти мосты, дороги, чтобы наша продукция попала и на европейский рынок, жизнь их заставит просто брать нашу продукцию», — отметил он, добавив, что сама Белоруссия не беспокоится из-за области энергетики, поскольку у нее давно согласованы цены на газ и на нефть.
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