Лукашенко пообещал помочь Европе дровами, чтобы она не замерзла зимой

«Думаю, найдутся частные компании, которые выстроят эти мосты, дороги, чтобы наша продукция попала и на европейский рынок, жизнь их заставит просто брать нашу продукцию», — отметил он, добавив, что сама Белоруссия не беспокоится из-за области энергетики, поскольку у нее давно согласованы цены на газ и на нефть.