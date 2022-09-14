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Лукашенко пообещал помочь Европе дровами, чтобы она не замерзла зимой

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст замерзнуть Европе. Видео, на котором глава республики колет дрова, опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».

«Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут. Надо подумать, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше [президент Анджей] Дуда и [премьер Матеуш] Моравецкий не замерзли, это наши соседи, может, одумаются», — сказал белорусский президент.

По словам Лукашенко, Европе не выбирать сейчас — елки или другие какие дрова, «главное — чтобы было тепло».

Заместитель премьер-министра республики Петр Пархомчик ранее заявил, что энергетический кризис в Европе может стать окном возможностей для Белоруссии, которая может наладить экспорт продукции деревообработки для отопления.

«Думаю, найдутся частные компании, которые выстроят эти мосты, дороги, чтобы наша продукция попала и на европейский рынок, жизнь их заставит просто брать нашу продукцию», — отметил он, добавив, что  сама Белоруссия не беспокоится из-за области энергетики, поскольку у нее давно согласованы цены на газ и на нефть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных