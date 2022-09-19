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В ЛНР приговорили сотрудника ОБСЕ к 13 годам тюрьмы

Ведомости

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил сотрудника миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за госизмену, сообщает ТАСС.

«Судебная коллегия приговорила признать Шабанова Дмитрия Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет», – постановил суд.

Министерство государственной безопасности (МГБ) республики считает, что Шабанова завербовал в 2016 г. бывший сотрудник украинских спецслужб Андрей Лукашенко, который был, как утверждается, также и резидентом ЦРУ на Украине. С конца лета 2021 г. по апрель 2022 г. Шабанов собирал и передавал представителю ЦРУ данные о перемещении военной техники и подразделений народной милиции ЛНР.

Глава ЛНР Леонид Пасечник запретил работу мониторинговой миссии ОБСЕ с 30 апреля этого года. По его словам, за восемь лет работы она ни разу не поспособствовала мирному урегулированию конфликта на Донбассе, а многочисленные факты нарушения минских соглашений оставались «за пределами их отчетов».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных