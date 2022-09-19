В ЛНР приговорили сотрудника ОБСЕ к 13 годам тюрьмы

Министерство государственной безопасности (МГБ) республики считает, что Шабанова завербовал в 2016 г. бывший сотрудник украинских спецслужб Андрей Лукашенко, который был, как утверждается, также и резидентом ЦРУ на Украине. С конца лета 2021 г. по апрель 2022 г. Шабанов собирал и передавал представителю ЦРУ данные о перемещении военной техники и подразделений народной милиции ЛНР.