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Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Франции Катрин Колонна. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

Дипломаты обсудили продолжающийся конфликт на Украине, уделив особое внимание ситуации вокруг Запорожской АЭС. Отмечается, что российский министр снова указал на использование украинскими военными вооружения, поставляемого Западом, для ударов по станции. По словам Лаврова, действия Киева угрожают в том числе Европе ядерной катастрофой.

«Российской стороной вновь акцентирована необходимость немедленного и полного прекращения обстрелов станции и проведения объективного расследования фактов намеренных ударов по данному объекту», — подчеркнули в ведомстве. 

11 сентября президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию на ЗАЭС. Российская сторона обратила внимание на продолжающиеся атаки Киева на объекты станции. Путин указал на необходимость повлиять на действия украинских властей, чтобы те прекратили обстрелы.

В предыдущий раз главы МИД России и Франции говорили по телефону 23 августа. Тогда министры обсудили ситуацию на Украине, а также вопрос организации поездки миссии МАГАТЭ на АЭС.

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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