Песков: статус спецоперации на Украине из-за мобилизации не изменился
Объявленная накануне президентом Владимиром Путиным в России частичная мобилизация не меняет статус спецоперации на Украине: Москва по-прежнему проводит там специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В разговоре с журналистами Пескова спросили, стоит ли называть нынешние действия России на Украине СВО или можно уже называть войной, учитывая, что мобилизацию в прошлом объявляли в 1914 и в 1941 гг. — перед войнами.
«Нет, это специальная военная операция», – ответил Песков. На уточняющий вопрос, не изменился ли статус военных действий, он ответил «нет».
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, «получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», пообещал Путин.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. При этом он подчеркнул, что речь о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет.
В тот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что все льготы для участников спецоперации, в том числе медицинские и налоговые, будут распространены и на тех, кто попадает под частичную мобилизацию. По поручению президента готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участников специальной военной операции, добавила она.
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