Кабмин Украины поделил страну на фронтовые, тыловые, опорные и освобожденные регионы
Правительство Украины условно разделило все области страны на четыре типа — фронтовые, тыловые, опорные и освобожденные, заявил министр развития общин и территорий страны Алексей Чернышов.
«Кабинет министров Украины условно разделил все области Украины на четыре типа: фронтовые, опорные, деоккупированные и тыловые, согласно близости фронта и основных задач во время войны», — отметил Чернышев (цитата по «РИА Новости»).
После разделение карта страны выглядит следующим образом:
Тыловые области: Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская, Волынская, Ровенская, Черновицкая и Хмельницкая;
Фронтовые области: Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская;
Опорные области: Кировоградская, Винницкая, Днепропетровская, Черкасская, Одесская и Полтавская;
Освобожденные области: Сумская и Черниговская.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В марте российский лидер рассказал, что решение о проведении СВО связано с «абсолютно реальной угрозой» для России, возникшей из-за желания Украины вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие.
Сегодня, 23 сентября, в ДНР, ЛНР, Херсонской области и на подконтрольной России части Запорожья начались референдумы по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Голосование продлится до 27 сентября.
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