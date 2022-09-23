Кабмин Украины поделил страну на фронтовые, тыловые, опорные и освобожденные регионы

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В марте российский лидер рассказал, что решение о проведении СВО связано с «абсолютно реальной угрозой» для России, возникшей из-за желания Украины вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие.