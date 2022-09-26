Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС

Чижов ранее сообщил, что в ближайшее время покинет Брюссель. Причину отъезда он объяснил завершением «командировки, которая длилась 17 лет». Он также отметил, что его место в скором времени займет другой дипломат. «Безусловно, эта должность необходима. Несмотря на санкции и обрубленные контакты, работы у постпредства меньше не становилось. Будет новый постпред – не завтра и не через несколько лет, я надеюсь», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).