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Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС

Ведомости

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постоянного представителя РФ при Евросоюзе, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, Королевство Бельгия», — указано в документе.

Чижов ранее сообщил, что в ближайшее время покинет Брюссель. Причину отъезда он объяснил завершением «командировки, которая длилась 17 лет». Он также отметил, что его место в скором времени займет другой дипломат. «Безусловно, эта должность необходима. Несмотря на санкции и обрубленные контакты, работы у постпредства меньше не становилось. Будет новый постпред – не завтра и не через несколько лет, я надеюсь», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Чижов занимал должность постоянного представителя России при ЕС более 17 лет, с 2005 г. Ранее работал в центральном аппарате МИДа, а также в посольствах СССР и России в Греции и на Кипре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных