Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС
Президент России Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постоянного представителя РФ при Евросоюзе, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«Освободить Чижова Владимира Алексеевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе, Королевство Бельгия», — указано в документе.
Чижов ранее сообщил, что в ближайшее время покинет Брюссель. Причину отъезда он объяснил завершением «командировки, которая длилась 17 лет». Он также отметил, что его место в скором времени займет другой дипломат. «Безусловно, эта должность необходима. Несмотря на санкции и обрубленные контакты, работы у постпредства меньше не становилось. Будет новый постпред – не завтра и не через несколько лет, я надеюсь», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).
Чижов занимал должность постоянного представителя России при ЕС более 17 лет, с 2005 г. Ранее работал в центральном аппарате МИДа, а также в посольствах СССР и России в Греции и на Кипре.
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