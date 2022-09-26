Лукашенко прокомментировал ситуацию с уехавшими из России после объявления о мобилизации

«У России 25 млн мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть убежали 30 000, ну, 50 000. А если бы они здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Пусть бегут. Я не знаю, как вы к этому относитесь, а я особо не переживал, когда в 2020 г. несколько тысяч выехали», — подчеркнул Лукашенко (цитата по «БелТА»).