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Лукашенко прокомментировал ситуацию с уехавшими из России после объявления о мобилизации

Ведомости

Многие граждане России, которые уехали после объявления частичной мобилизации в стране, вернутся обратно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

«У России 25 млн мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть убежали 30 000, ну, 50 000. А если бы они здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Пусть бегут. Я не знаю, как вы к этому относитесь, а я особо не переживал, когда в 2020 г. несколько тысяч выехали», — подчеркнул Лукашенко (цитата по «БелТА»).

По его словам, большинство уехавших белорусов «просится назад», аналогичная ситуация будет и в России. «Только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах. Так поступать нельзя», — заключил он.

В МИД Белоруссии ранее заявили, что с пониманием относятся к решению Москвы о проведении частичной мобилизации. «Здравый смысл диктует любое решительное действие, если это связано с необходимостью обеспечения безопасности своего государства», — сказал глава ведомства Владимир Макей. Лукашенко, в свою очередь, исключил проведение мобилизации в республике.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Призыв коснется 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных