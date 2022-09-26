Лукашенко прокомментировал ситуацию с уехавшими из России после объявления о мобилизации
Многие граждане России, которые уехали после объявления частичной мобилизации в стране, вернутся обратно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
«У России 25 млн мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть убежали 30 000, ну, 50 000. А если бы они здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Пусть бегут. Я не знаю, как вы к этому относитесь, а я особо не переживал, когда в 2020 г. несколько тысяч выехали», — подчеркнул Лукашенко (цитата по «БелТА»).
По его словам, большинство уехавших белорусов «просится назад», аналогичная ситуация будет и в России. «Только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах. Так поступать нельзя», — заключил он.
В МИД Белоруссии ранее заявили, что с пониманием относятся к решению Москвы о проведении частичной мобилизации. «Здравый смысл диктует любое решительное действие, если это связано с необходимостью обеспечения безопасности своего государства», — сказал глава ведомства Владимир Макей. Лукашенко, в свою очередь, исключил проведение мобилизации в республике.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Призыв коснется 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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