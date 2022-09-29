В ЛНР сообщили о гибели около 30 человек в результате обстрела ВСУ колонны беженцев
Украинские военные обстреляли колонну беженцев под Харьковом, в результате чего погибли около 30 человек, сообщил глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.
«В Харьковской области украинская армия обстреляла колонну из пяти машин, в которых находились мирные жители, пытавшиеся уехать из Купянска в Россию. По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли больше 30 человек, в том числе дети», – написал он в своем Telegram-канале.
По его данным, госпитализированы семь пострадавших, среди них также есть дети. Тела погибших пока не удается вывезти с места трагедии из-за продолжающихся обстрелов, добавил он.
Эвакуация жителей Харьковской области из-за обстрелов ВСУ началась 9 сентября. Отмечалось, что их увозят на территорию ЛНР и в Россию.
10 сентября Минобороны России заявило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. В ВГА региона пояснили, что на Харьковском направлении численность ВСУ превосходила российские войска в восемь раз. Решение об отводе войск было принято для сохранения личного состава.
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