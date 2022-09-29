В ЛНР сообщили о гибели около 30 человек в результате обстрела ВСУ колонны беженцев

10 сентября Минобороны России заявило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. В ВГА региона пояснили, что на Харьковском направлении численность ВСУ превосходила российские войска в восемь раз. Решение об отводе войск было принято для сохранения личного состава.