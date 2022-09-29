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В ЛНР сообщили о гибели около 30 человек в результате обстрела ВСУ колонны беженцев

Ведомости

Украинские военные обстреляли колонну беженцев под Харьковом, в результате чего погибли около 30 человек, сообщил глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«В Харьковской области украинская армия обстреляла колонну из пяти машин, в которых находились мирные жители, пытавшиеся уехать из Купянска в Россию. По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли больше 30 человек, в том числе дети», – написал он в своем Telegram-канале.

По его данным, госпитализированы семь пострадавших, среди них также есть дети. Тела погибших пока не удается вывезти с места трагедии из-за продолжающихся обстрелов, добавил он.

Эвакуация жителей Харьковской области из-за обстрелов ВСУ началась 9 сентября. Отмечалось, что их увозят на территорию ЛНР и в Россию.

10 сентября Минобороны России заявило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. В ВГА региона пояснили, что на Харьковском направлении численность ВСУ превосходила российские войска в восемь раз. Решение об отводе войск было принято для сохранения личного состава.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных