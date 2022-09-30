В ЕК призвали ввести ценовой потолок на весь российский газ
Евросоюз должен ввести потолок цен на импорт всего газа из России. Такое заявление сделала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
«Ответ ясен: нам нужен потолок на весь российский газ», — подчеркнула Симсон (цитата по ТАСС).
Журналисты также поинтересовались, почему затягивается принятие новой ограничительной меры. Как пояснила еврокомиссар, это связано с тем, что решение должно быть принято всеми странами - членами ЕС. По словам Симсон, введение ценового потолка будет обсуждаться на экстренном заседании.
Ранее, 9 сентября, в ходе экстренного заседания у министров энергетики стран ЕС не получилось согласовать ограничение цен на российский газ. По информации Reuters, от ЕК ждут предложение, которое снизит цены на импортируемый газ и при этом не скажется негативно на поставках энергоносителя в ЕС.
В тот же день глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕК задумались ограничить цены на газ не только из РФ, но и из других стран, включая трубопроводный и сжиженный природный газ (СПГ). Источники Bloomberg также отмечали, что страны ЕС не спешат ограничивать цены только на российский газ из-за опасений, что РФ в ответ может полностью прекратить его поставки.
В то же время в ЕС рассматривают возможность ограничить цены и на российскую нефть. Ранее страны содружества уже одобрили шестой пакет санкций, в который вошло эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов морем. Однако, по данным Bloomberg, к концу сентября ЕС решил отложить введение потолка цен на нефть из России. Собеседники агентства указывали на несогласие с инициативой Кипра и Венгрии. Накануне глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что страна намерена блокировать любые новые санкции против России в сфере энергетики.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.