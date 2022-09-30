В ЕК призвали ввести ценовой потолок на весь российский газ

В тот же день глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕК задумались ограничить цены на газ не только из РФ, но и из других стран, включая трубопроводный и сжиженный природный газ (СПГ). Источники Bloomberg также отмечали, что страны ЕС не спешат ограничивать цены только на российский газ из-за опасений, что РФ в ответ может полностью прекратить его поставки.