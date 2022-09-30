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Политика

В ЕК призвали ввести ценовой потолок на весь российский газ

Ведомости

Евросоюз должен ввести потолок цен на импорт всего газа из России. Такое заявление сделала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. 

«Ответ ясен: нам нужен потолок на весь российский газ», — подчеркнула Симсон (цитата по ТАСС). 

Журналисты также поинтересовались, почему затягивается принятие новой ограничительной меры. Как пояснила еврокомиссар, это связано с тем, что решение должно быть принято всеми странами - членами ЕС. По словам Симсон, введение ценового потолка будет обсуждаться на экстренном заседании.

Ранее, 9 сентября, в ходе экстренного заседания у министров энергетики стран ЕС не получилось согласовать ограничение цен на российский газ. По информации Reuters, от ЕК ждут предложение, которое снизит цены на импортируемый газ и при этом не скажется негативно на поставках энергоносителя в ЕС. 

В тот же день глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕК задумались ограничить цены на газ не только из РФ, но и из других стран, включая трубопроводный и сжиженный природный газ (СПГ). Источники Bloomberg также отмечали, что страны ЕС не спешат ограничивать цены только на российский газ из-за опасений, что РФ в ответ может полностью прекратить его поставки.

В ходе ВЭФа президент России Владимир Путин сказал, что Россия не станет продавать ЕС энергоресурсы на невыгодных для себя условиях. Идею введения ценового потолка он назвал «чушью и бредом».

В то же время в ЕС рассматривают возможность ограничить цены и на российскую нефть. Ранее страны содружества уже одобрили шестой пакет санкций, в который вошло эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов морем. Однако, по данным Bloomberg, к концу сентября ЕС решил отложить введение потолка цен на нефть из России. Собеседники агентства указывали на несогласие с инициативой Кипра и Венгрии. Накануне глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что страна намерена блокировать любые новые санкции против России в сфере энергетики. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных