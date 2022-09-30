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Политика

Генсек НАТО заявил о «серьезных последствиях» для РФ при применении ядерного оружия

Ведомости

Россию ждут «серьезные последствия», если она применит ядерное оружие, передает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, НАТО внимательно следит за поведением России и не видит признаков ее готовности к применению ядерного оружия. При этом он отметил, что если Москва решится его применить, то последствия будут «серьезными».

Госсекретарь США Энтони Блинкен также отметил, что Вашингтон «очень серьезно» относятся к заявлениям России относительно ядерного оружия и прорабатывают шаги на случай возможности его применения Москвой. «Мы рассматриваем все угрозы со стороны России в адрес Украины предельно серьезно», - отметил он.

После обращения президента России Владимира Путина 21 сентября, в котором он сообщил о наличии «ядерного шантажа» со стороны США в контексте обстрелов ЗАЭС, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие, если в этом будет необходимость. Он отметил, что Москва может пойти на такой шаг при возникновении угрозы существованию России, а также в качестве ответа на атаку страны или ее союзников с использование данного вида вооружений.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в свою очередь, обвинил США в провоцировании столкновения ядерных держав. При этом Россия не вводила никаких изменений в вопросе применения ею ядерного оружия. «В этом вопросе мы по-прежнему четко придерживаемся Военной доктрины 2014 года и Основ государственной политики в области ядерного сдерживания 2020 года. Никогда Москва не говорила о расширенной трактовке этих документов, с которыми можно ознакомиться в открытом доступе», — заявил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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