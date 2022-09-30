В НАТО заявили о невозможности принять Украину в ускоренном порядке

Сегодня же в ходе своего выступления Путин обвинил Запад в обмане. По его словам, Запад утверждал, что не будет расширять НАТО на Восток, однако не выполнил обещаний. «Твердые обещания не расширять НАТО на Восток, как только на них купились наши прежние руководители, обернулись грязным обманом», — сказал президент.