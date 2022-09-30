В НАТО заявили о невозможности принять Украину в ускоренном порядке
НАТО сосредоточится на предоставлении необходимой для самозащиты помощи Украине, сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, комментируя ранее сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским заявление о подаче заявки на ускоренное вступление в НАТО. Об этом сообщил ТАСС.
Он подчеркнул, что двери альянса открыты, и любая демократическая страна может подать заявку на вступление в него, и «НАТО уважает это право». При этом Столтенберг напомнил, что согласно действующему порядку, вступление в альянс нового члена должно быть поддержано всеми остальными членами, которых сейчас 30.
«Сейчас НАТО фокусируется на оказании помощи Украине», – подчеркнул он.
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны страны сообщил, что Украина сегодня подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, документ уже подписан.
30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.
27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
Сегодня же в ходе своего выступления Путин обвинил Запад в обмане. По его словам, Запад утверждал, что не будет расширять НАТО на Восток, однако не выполнил обещаний. «Твердые обещания не расширять НАТО на Восток, как только на них купились наши прежние руководители, обернулись грязным обманом», — сказал президент.