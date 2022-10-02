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Путин внес в Госдуму проекты законов о присоединении к РФ четырех регионов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проекты законов о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

«Четыре проекта федеральных конституционных законов (ФКЗ) о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации внесены в Госдуму Президентом Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что новые регионы образуют в составе России две республики и две области. Наименование нового субъекта РФ включат в первую часть статьи 65 Конституции, в которой перечислены регионы страны.

Ранее по теме: Госдума рассмотрит проекты законов о присоединении к РФ новых субъектов 3 октября

Сегодня Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Обращения президента России о проверке конституционности договоров о присоединении к РФ новых территорий поступили в КС в пятницу и были приняты к рассмотрению.

Депутаты Госдумы рассмотрят проекты конституционных законов о принятии украинских территорий в состав России, а также о ратификации соответствующих международных договоров уже в понедельник, 3 октября, сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

30 сентября Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении этих территорий в состав России. Перед подписанием документов глава государства выступил в Кремле с 40-минутной речью. В ней он обратился к истории, отметив, что решение о присоединении к России – это «неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков», которые от истоков «Древней Руси на протяжении веков созидали и создавал Россию». Путин также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. Еще до обнародования результатов власти США, Великобритании и Германии осудили проведение голосования. Представители Финляндии, Сербии, Турции и Казахстана заявили, что не планируют признавать результаты плебисцита.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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