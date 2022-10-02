Путин внес в Госдуму проекты законов о присоединении к РФ четырех регионов

30 сентября Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении этих территорий в состав России. Перед подписанием документов глава государства выступил в Кремле с 40-минутной речью. В ней он обратился к истории, отметив, что решение о присоединении к России – это «неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков», которые от истоков «Древней Руси на протяжении веков созидали и создавал Россию». Путин также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.