Путин внес в Госдуму проекты законов о присоединении к РФ четырех регионов
Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проекты законов о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
«Четыре проекта федеральных конституционных законов (ФКЗ) о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации внесены в Госдуму Президентом Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что новые регионы образуют в составе России две республики и две области. Наименование нового субъекта РФ включат в первую часть статьи 65 Конституции, в которой перечислены регионы страны.
Сегодня Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Обращения президента России о проверке конституционности договоров о присоединении к РФ новых территорий поступили в КС в пятницу и были приняты к рассмотрению.
Депутаты Госдумы рассмотрят проекты конституционных законов о принятии украинских территорий в состав России, а также о ратификации соответствующих международных договоров уже в понедельник, 3 октября, сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
30 сентября Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении этих территорий в состав России. Перед подписанием документов глава государства выступил в Кремле с 40-минутной речью. В ней он обратился к истории, отметив, что решение о присоединении к России – это «неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков», которые от истоков «Древней Руси на протяжении веков созидали и создавал Россию». Путин также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. Еще до обнародования результатов власти США, Великобритании и Германии осудили проведение голосования. Представители Финляндии, Сербии, Турции и Казахстана заявили, что не планируют признавать результаты плебисцита.