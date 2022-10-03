Газета
Бизнес

Россия ввела санкции против немецкой компании-оператора ПХГ «Катарина»

Ведомости

Правительство России включило в перечень компаний, против которых введены контрсанкции, оператора расположенного в Германии подземного газового хранилища (ПХГ) «Катарина» – компанию Erdgasspeicher Peissen GMBH, следует из постановления кабмина.

«Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденные постановление правительства РФ от 11 мая 2022 г. «О мерах по реализации указа президента Российской Федерации»... пунктом 32 следующего содержания: «32. Erdgasspeicher Peissen GMBH / Эрдгазшпайхер Пайссен ГМБХ (Германия)», – говорится в документе.

Как уточняет «Интерфакс», проект «Катарина» реализовывался российским «Газпромом» совместно с компанией Verbundnetz Gas AG, хранилище располагается в земле Саксония-Анхальт неподалеку от Бернбурга.

31 марта «Газпром» прекратил участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах на фоне сообщений о возможной национализации «дочки» в Германии. В апреле 2022 г. на фоне обострения политической ситуации и усиления энергетического кризиса Федеральное сетевое агентство Германии взяло под прямое управление дочерние компании «Газпрома», в том числе Gazprom Germania GmbH, в которую входил оператор крупного ПХГ Astora и трейдинговая структура Gazprom Marketing & Trading Ltd. Из-за этого в начале мая правительство России ввело контрсанкции в отношении всей немецкой группы – в список вошли 31 действительные или бывшие «дочки» «Газпрома».

Gazprom Germania GmbH является оператором нескольких крупных газохранилищ в ФРГ. Компания включает в себя компанию–дистрибутора Wingas — оператора подземных хранилищ газа «Астора», а также трейдинговое подразделение Gazprom Marketing & Trading (GM&T), в которое входят розничный оператор Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. (бренд Gazprom Energy) и глобальный СПГ-трейдер Gazprom Global LNG.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.
Ранее по теме: «Роснефть» обвинила Германию в захвате своих активов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных