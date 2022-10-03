Россия ввела санкции против немецкой компании-оператора ПХГ «Катарина»

31 марта «Газпром» прекратил участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах на фоне сообщений о возможной национализации «дочки» в Германии. В апреле 2022 г. на фоне обострения политической ситуации и усиления энергетического кризиса Федеральное сетевое агентство Германии взяло под прямое управление дочерние компании «Газпрома», в том числе Gazprom Germania GmbH, в которую входил оператор крупного ПХГ Astora и трейдинговая структура Gazprom Marketing & Trading Ltd. Из-за этого в начале мая правительство России ввело контрсанкции в отношении всей немецкой группы – в список вошли 31 действительные или бывшие «дочки» «Газпрома».