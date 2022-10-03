Россия ввела санкции против немецкой компании-оператора ПХГ «Катарина»
Правительство России включило в перечень компаний, против которых введены контрсанкции, оператора расположенного в Германии подземного газового хранилища (ПХГ) «Катарина» – компанию Erdgasspeicher Peissen GMBH, следует из постановления кабмина.
«Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденные постановление правительства РФ от 11 мая 2022 г. «О мерах по реализации указа президента Российской Федерации»... пунктом 32 следующего содержания: «32. Erdgasspeicher Peissen GMBH / Эрдгазшпайхер Пайссен ГМБХ (Германия)», – говорится в документе.
Как уточняет «Интерфакс», проект «Катарина» реализовывался российским «Газпромом» совместно с компанией Verbundnetz Gas AG, хранилище располагается в земле Саксония-Анхальт неподалеку от Бернбурга.
31 марта «Газпром» прекратил участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах на фоне сообщений о возможной национализации «дочки» в Германии. В апреле 2022 г. на фоне обострения политической ситуации и усиления энергетического кризиса Федеральное сетевое агентство Германии взяло под прямое управление дочерние компании «Газпрома», в том числе Gazprom Germania GmbH, в которую входил оператор крупного ПХГ Astora и трейдинговая структура Gazprom Marketing & Trading Ltd. Из-за этого в начале мая правительство России ввело контрсанкции в отношении всей немецкой группы – в список вошли 31 действительные или бывшие «дочки» «Газпрома».
Gazprom Germania GmbH является оператором нескольких крупных газохранилищ в ФРГ. Компания включает в себя компанию–дистрибутора Wingas — оператора подземных хранилищ газа «Астора», а также трейдинговое подразделение Gazprom Marketing & Trading (GM&T), в которое входят розничный оператор Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. (бренд Gazprom Energy) и глобальный СПГ-трейдер Gazprom Global LNG.