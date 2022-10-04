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В Финляндии демонтировали последний в стране памятник Ленину

Ведомости

В финском городе Котке демонтировали последний в Финляндии памятник Владимиру Ленину, передает Yle.

Бюст основателя советского государства подняли с помощью подъемного устройства на платформу грузовика и перевезли в музей Кюменлааксо на хранение. Как рассказал газете Helsingin Sanomat директор по городскому планированию города Маркку Ханнунен, сейчас статуя будет перемещена в музейное хранилище, однако позже она может стать частью экспозиции либо же появиться «в другом контексте».

Бюст, созданный эстонским скульптором Матти Варика, был подарен Котке его городом-побратимом Таллином в 1979 г. Памятник установили на одной из площадей в центре города рядом с домами, в которых Ленин останавливался во время визита в Котку в 1907 г.

Как отмечает Yle, в Финляндии в публичных пространствах больше нет памятников Ленину, однако в стране все еще можно встретить мемориальные доски и барельефы, посвященные организатору Октябрьской революции.

Ранее стало известно, что власти Эстонии до конца года собираются избавиться от всех памятников советским солдатам. Премьер-министр страны Кая Каллас призвала как можно скорее снести монументы. По ее оценке, сейчас в республике есть порядка 200-400 красноармейских скульптур. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не может помешать планам эстонских властей.

В августе власти Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире», подаренный Финляндии Советским Союзом в 1990 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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