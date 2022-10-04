Таможня на границе с ДНР исчезнет на следующий день после присоединения к РФ
Государственная граница между Россией и Донецкой народной республикой (ДНР) станет административной на следующий день после завершения процедуры присоединения региона к РФ, сообщили в министерстве доходов и сборов республики.
«В связи с ратификацией договора между РФ и ДНР о принятии в РФ ДНР и образовании в составе РФ нового субъекта, государственная граница между РФ и ДНР приобретает статус административной границы между субъектами Российской Федерации с 00:00 часов дня, следующим за днем подписания президентом РФ соответствующего закона», – приводит сообщение ведомства «Донецкое агентство новостей».
С этого же момента прекратится осуществление таможенного контроля через границу, добавили там.
С 23 по 27 сентября в четырех регионах прошло голосование по вопросу вхождения территорий в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно. После этого главы регионов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять субъекты в состав РФ.
30 сентября Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Позже Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов, Совфед сегодня ратифицировал эти документы.
Процедура присоединения новых регионов к России завершится внесением поправок в ст. 65 Конституции на основании соответствующего указа Путина, сообщил ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в ходе пленарного заседания.
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