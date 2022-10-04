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Таможня на границе с ДНР исчезнет на следующий день после присоединения к РФ

Ведомости

Государственная граница между Россией и Донецкой народной республикой (ДНР) станет административной на следующий день после завершения процедуры присоединения региона к РФ, сообщили в министерстве доходов и сборов республики.

«В связи с ратификацией договора между РФ и ДНР о принятии в РФ ДНР и образовании в составе РФ нового субъекта, государственная граница между РФ и ДНР приобретает статус административной границы между субъектами Российской Федерации с 00:00 часов дня, следующим за днем  подписания президентом РФ соответствующего закона», – приводит сообщение ведомства «Донецкое агентство новостей».

С этого же момента прекратится осуществление таможенного контроля через границу, добавили там.

С 23 по 27 сентября в четырех регионах прошло голосование по вопросу вхождения территорий в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно. После этого главы регионов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять субъекты в состав РФ.

30 сентября Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Позже Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов, Совфед сегодня ратифицировал эти документы.

Процедура присоединения новых регионов к России завершится внесением поправок в ст. 65 Конституции на основании соответствующего указа Путина, сообщил ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в ходе пленарного заседания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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