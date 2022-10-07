Газета
Политика

Макрон: доля российского газа в Европе сократилась с 30-35% до 7,5%

Ведомости

С начала 2022 г. доля российского газа на европейском рынке сократилась с 30-35% до 7,5%, заявил на брифинге по итогам саммита Евросоюза в Праге президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает ТАСС.

«Доля российского газа в ЕС представляла от 30 до 35%, сегодня она снизилась до 7,5%», – говорится в сообщении.

По словам Макрона, страны ЕС также договорились проработать в ближайшие недели снижение цен на газ и электроэнергию.

6 октября страны – члены Евросоюза утвердили восьмой пакет санкций в отношении России на фоне проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях и их вхождения в состав РФ. Новые ограничения включают в себя персональные санкции против 30 физических и семи юридических лиц России, потолок цен на российскую нефть, ограничение импорта и экспорта, запрет россиянам владеть европейскими криптокошельками независимо от суммы активов, оказание финансовых услуг, IT-консультаций и др.

Как ранее отмечали аналитики консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшее подразделение McKinsey в России), санкционная политика и стремление ЕС отказаться от российских энергоресурсов могут стоить Европе до 1,6 трлн евро в 2023 г.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных