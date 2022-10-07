Макрон: доля российского газа в Европе сократилась с 30-35% до 7,5%
С начала 2022 г. доля российского газа на европейском рынке сократилась с 30-35% до 7,5%, заявил на брифинге по итогам саммита Евросоюза в Праге президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает ТАСС.
«Доля российского газа в ЕС представляла от 30 до 35%, сегодня она снизилась до 7,5%», – говорится в сообщении.
По словам Макрона, страны ЕС также договорились проработать в ближайшие недели снижение цен на газ и электроэнергию.
6 октября страны – члены Евросоюза утвердили восьмой пакет санкций в отношении России на фоне проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях и их вхождения в состав РФ. Новые ограничения включают в себя персональные санкции против 30 физических и семи юридических лиц России, потолок цен на российскую нефть, ограничение импорта и экспорта, запрет россиянам владеть европейскими криптокошельками независимо от суммы активов, оказание финансовых услуг, IT-консультаций и др.
Как ранее отмечали аналитики консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшее подразделение McKinsey в России), санкционная политика и стремление ЕС отказаться от российских энергоресурсов могут стоить Европе до 1,6 трлн евро в 2023 г.