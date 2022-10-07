Макрон: доля российского газа в Европе сократилась с 30-35% до 7,5%

6 октября страны – члены Евросоюза утвердили восьмой пакет санкций в отношении России на фоне проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях и их вхождения в состав РФ. Новые ограничения включают в себя персональные санкции против 30 физических и семи юридических лиц России, потолок цен на российскую нефть, ограничение импорта и экспорта, запрет россиянам владеть европейскими криптокошельками независимо от суммы активов, оказание финансовых услуг, IT-консультаций и др.