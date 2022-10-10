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Политика

Зеленский провел переговоры с британским премьером Трасс

Ведомости

Украина рассчитывает на лидерство Великобритании в поддержке страны, заявил украинский президент Владимир Зеленский после разговора по телефону с премьер-министром королевства Лиз Трасс.

«Провел телефонный разговор с премьер-министром Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании в консолидации международной политической и оборонной поддержки Украины, в том числе по защите нашего неба», — написал Зеленский в Twitter.

Украинский лидер также созванивался с польским президентом Анджеем Дудой, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский ранее сообщил о том, что договорился с Шольцем, председательствующим в G7, о срочном заседании группы, чтобы обсудить вопрос усиления давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры Украины. На заседании также запланировано выступление украинского президента.

Обстрелы Киева и других городов Украины начались сегодня утром. Зеленский сообщил об угрозе для всех объектов критической инфраструктуры на Украине, поскольку они являются «мишенями» для ракет. В частности, в некоторых городах, где были зафиксированы прилеты, наблюдались проблемы с электроснабжением. Так, в результате обстрелов полностью обесточенным оказался Харьков.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что российская армия усилила обстрел украинской территории в ответ на поведение украинского режима, который «своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями». Наращивание обстрелов Украины стало ответом на теракт на Крымском мосту, а также на другие атаки со стороны украинских сил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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