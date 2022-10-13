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Кулеба признал причастность Киева к подрыву Крымского моста

Ведомости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев стоит за атаками на Крымский мост и Белгородскую область. Запись разговора опубликована на RuTube.

«Крым не является ближайшей оперативной целью. Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что, да, это мы», — отметил Кулеба.

Пранкеры позвонили дипломату от имени экс-посла США в РФ Майкла Макфола. Кулеба также признался, что контрнаступление на южном направлении Киев готовил «в тесном сотрудничестве с партнерами, США и Великобританией в первую очередь».

8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.

Накануне ФСБ и СК России сообщили о 12 подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту. В ФСБ рассказали, что восемь из них уже задержаны. Организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, считают в спецслужбе. По данным ФСБ, взрывное устройство замаскировали в рулоны с пленкой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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