Кулеба признал причастность Киева к подрыву Крымского моста
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев стоит за атаками на Крымский мост и Белгородскую область. Запись разговора опубликована на RuTube.
«Крым не является ближайшей оперативной целью. Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что, да, это мы», — отметил Кулеба.
Пранкеры позвонили дипломату от имени экс-посла США в РФ Майкла Макфола. Кулеба также признался, что контрнаступление на южном направлении Киев готовил «в тесном сотрудничестве с партнерами, США и Великобританией в первую очередь».
8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.
Накануне ФСБ и СК России сообщили о 12 подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту. В ФСБ рассказали, что восемь из них уже задержаны. Организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, считают в спецслужбе. По данным ФСБ, взрывное устройство замаскировали в рулоны с пленкой.
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