Путин допустил, что уцелевшая нитка «Северного потока — 2» уже не будет запущена
Уцелевшая нитка «Северного потока — 2», вероятно, уже не будет запущена, решение на этот счет сейчас не обсуждается, сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.
«Они [»Северный поток» и «Северный поток — 2»] хоть и не работали, но это был такой элемент надежности, что в крайнем случае их можно было бы включить. Но теперь такой возможности нет. Хотя там одна нитка все-таки, видимо, в рабочем состоянии. Но решение не принимается и, судя по всему, вряд ли будет принято. Но это уже не наше дело, это дело наших партнеров», — отметил Путин.
Ранее, 12 октября, российский лидер допустил ремонт двух газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» при условии дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации. Тогда же он отметил, что одна из веток «Северного потока — 2» уцелела, в ней сохраняется давление. «Значит, судя по всему, она в рабочем состоянии. Ее мощность составляет 27,5 млрд куб. м в год. Это порядка 8% всего импорта газа в Европе», — сообщил российский лидер и выразил готовность осуществлять поставки этого объема газа в Европу.
Утечка газа произошла на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в ночь на 26 сентября. Тогда стало известно, что в обоих трубопроводах упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании.
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