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Путин допустил, что уцелевшая нитка «Северного потока — 2» уже не будет запущена

Ведомости

Уцелевшая нитка «Северного потока — 2», вероятно, уже не будет запущена, решение на этот счет сейчас не обсуждается, сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.

«Они [»Северный поток» и «Северный поток — 2»] хоть и не работали, но это был такой элемент надежности, что в крайнем случае их можно было бы включить. Но теперь такой возможности нет. Хотя там одна нитка все-таки, видимо, в рабочем состоянии. Но решение не принимается и, судя по всему, вряд ли будет принято. Но это уже не наше дело, это дело наших партнеров», — отметил Путин.

Ранее, 12 октября, российский лидер допустил ремонт двух газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» при условии дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации. Тогда же он отметил, что одна из веток «Северного потока — 2» уцелела, в ней сохраняется давление. «Значит, судя по всему, она в рабочем состоянии. Ее мощность составляет 27,5 млрд куб. м в год. Это порядка 8% всего импорта газа в Европе», — сообщил российский лидер и выразил готовность осуществлять поставки этого объема газа в Европу.

Утечка газа произошла на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в ночь на 26 сентября. Тогда стало известно, что в обоих трубопроводах упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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