Путин допустил, что уцелевшая нитка «Северного потока — 2» уже не будет запущена

«Они [»Северный поток» и «Северный поток — 2»] хоть и не работали, но это был такой элемент надежности, что в крайнем случае их можно было бы включить. Но теперь такой возможности нет. Хотя там одна нитка все-таки, видимо, в рабочем состоянии. Но решение не принимается и, судя по всему, вряд ли будет принято. Но это уже не наше дело, это дело наших партнеров», — отметил Путин.